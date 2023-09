Tenta di rubare rame all’Italcementi: in manette 

Per rubare il rame dallo stabilimento dell’Italcementi avevano messo in piedi un’organizzazione sofisticata, degna di elettricisti di professione capaci di disattivare l’impianto elettrico, arrotolare il metallo in bobine e gettarlo fuori della fabbrica dove un complice caricava tutto in una macchina per portarlo via. Ma i carabinieri sono stati più abili e con un’operazione condotta dalla compagnia di Sanluri diretta dal capitano Aldo Meluccio, hanno posto fine alla razzia di rame che durava da tempo. Il blitz delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un uomo di nazionalità rumena, Adrian Maftei, 39 anni, anello terminale della banda che, ritengono gli inquirenti, negli ultimi tempi aveva messo a segno alcuni furti di bobine di rame all’interno dell’Italcementi. Tutto mandato a monte dai carabinieri di Sanluri (hanno operato i militari di Nuraminis, del nucleo radiomobile di Sanluri, con l’ausilio dei colleghi di Barumini, Serrenti e Samatzai), che hanno circondato la zona teatro dei furti, e colto in flagranza di reato gli autori. Un Suv Mazda sul quale era stata caricata mezza tonnellate di bobine di rame, 18 rotoli di cavi molto spessi, appena sottratti dallo stabilimento, con al volante proprio Maftei, che è stato tratto in arresto, mentre due suoi complici sono riusciti a fuggire per le campagne. L'arrestato è stato invece condotto nelle camere di sicurezza di Sanluri, e ieri mattina è comparso davanti ai giudici per l'udienza di convalida dell'arresto ed il giudizio con rito direttissimo. (ig. pil.)

