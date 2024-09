Tenta di rivendere il monopattino rubato ma trova i carabinieri 

Ha rubato un monopattino a Quartu, cercando poi di rivenderlo in un mercatino on line. Protagonista uno studente quartese, denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Selargius.

Tutto è iniziato il 18 agosto scorso, quando la vittima del furto, di Selargius, ha sporto denuncia per il furto del proprio monopattino elettrico. Quando ormai se ne erano perse le tracce, martedì sera - curiosando tra le offerte di un popolare mercatino online - il derubato ha riconosciuto il monopattino in vendita per la modica cifra di cento euro. L’uomo era sicuro che fosse il suo grazie a qualche graffio in punti precisi e alla mancanza del caricabatterie.

A questo punto la vittima si è rivolta ai carabinieri di Selargius, che hanno preparato la trappola organizzando l’incontro per l’acquisto del monopattino nei pressi della caserma selargina. Sono stati i militari a notare il presunto ladro mentre sfrecciava a bordo del monopattino verso la zona dov’era stato fissato l’appuntamento. A presentarsi all’appuntamento sono stati i carabinieri, che hanno identificato e denunciato il giovane. Presto l’indagato sarà interrogato dal magistrato, al quale in serata i carabinieri hanno inviato un’informativa. (ant. ser.)

