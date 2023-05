Tenta di rapire un bimbo: bloccata 

MILANO. Ha osservato quei tre bambini che giocavano in piazza, le mamme intente a comprare i gelati. Si è avvicinata a quello più piccolo, appena due anni, lo ha preso in braccio e ha fatto per andare via. Ma il padre del bambino era poco lontano, stava controllando il gruppetto di piccoli amici e, dopo un attimo di incredulità, ha iniziato a urlare: «Cosa stai facendo? Mettilo giù». La donna ha subito desistito e ha lasciato andare il piccolo.

I carabinieri, chiamati dall’uomo, hanno identificato l’autrice del gesto: una giovane di 21 anni con problemi psichici, che è stata denunciata per tentato sequestro di minorenne. Una storia che ha destato clamore, anche perché avvenuta nella centralissima piazza Gae Aulenti a Milano, nella zona del Bosco verticale, molto frequentata dalle famiglie.

Mentre giocavano

La giovane si trovava in compagnia di un'amica quando, all'altezza di una gelateria, ha avvicinato il bambino, di 2 anni, che giocava con il fratello di 7 anni e un amichetto di 8, guardati a distanza dal padre. Le mamme dei tre erano nel negozio per acquistare dei gelati. L'uomo, un 41enne, è intervenuto appena ha notato che la giovane era andata oltre i complimenti e aveva preso in braccio il figlio. Si è mosso verso di lei urlando a gran voce e lei a quel punto lo ha subito lasciato dicendo che era «uno scherzo», e poi cominciando a insultare il padre ripetutamente, mentre cercava di allontanarsi piano piano.

L'uomo però l'ha seguita, chiamando intanto il 112, e quando sono arrivati i militari che erano di pattuglia nella zona Garibaldi, l'hanno trovata ancora nella piazza, vicino alla fontana centrale, e l'hanno identificata e denunciata: è una giovane che vive nei quartieri popolari in zona San Siro e ha precedenti per piccoli furti. Una persona non propriamente squilibrata, ma che vive ai margini, in situazione di disagio. Il piccolo, nel frattempo, è stato subito riabbracciato dalla madre, e non ha avuto bisogno di cure mediche.