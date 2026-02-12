Tenta di rapinare un negozio e poi si ferisce da solo col coltello 

Un coltello, del sangue, due feriti e una probabile tentata rapina. Ieri mattina un 62enne è entrato nel negozio Pechino Fashion Center, all’angolo tra via Budapest e via Rockfeller e ha aggredito la titolare, una donna di origine cinese. “Mia moglie mi ha detto che le ha messo il coltello sulla gola”. Parole del compagno, connazionale e operaio da Brico Pianet, che l’aveva appena accompagnata e ha fatto subito ritorno appena ricevuta la notizia della violenza. «Si è difesa - continua - ferendosi alle mani».

L’aggressore, descritto dai testimoni come molto agitato, ha poi puntato la lama su di sé procurandosi una profonda ferita alla gamba. «Aveva i vestiti zuppi di sangue», dichiara il titolare dell’agenzia Citiplus dall’altra parte della strada. Sul posto sono arrivati il 118 e le volanti della polizia di Stato che hanno condotto il 62enne in codice rosso, e in stato di arresto, all’ospedale Santissima Annunziata. Lesioni superficiali invece per la donna, curata al pronto soccorso e dopo portata in questura dove ha riferito su quanto successo. Intanto nei locali del Fashion Center, dove si vende “abbigliamento e articoli vari”, era visibile sul pavimento il sangue versato nella colluttazione, oltre agli oggetti caduti. Segni e prove che gli agenti della Scientifica hanno raccolto.

