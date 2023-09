Tenta di rapinare nonnino di 93 anni, pestato dalla folla 

Avrebbe aggredito un 93enne per rubargli il portafoglio, ma è stato bloccato da alcuni testimoni che, dopo averlo malmenato, lo hanno poi consegnato ai carabinieri.

Renzo Marongiu, 51 anni di Decimoputzu, non aveva fatto i conti con i residenti di Is Mirrionis quando, ieri mattina, avrebbe cercato di portare via un portafogli con pochi euro ad un anziano che vive in via Flumentepido. Il nonnino avrebbe reagito all’aggressione, ricevendo qualche colpo, ma venendo aiutato da un passante che avrebbe messo in fuga il rapinatore.

L’intera scena, però, sarebbe stata vista da alcuni residenti che si sono messi subito all’inseguimento, raggiungendo il 51enne in via Argentiera: qui Renzo Marongiu sarebbe stato bloccato e malmenato. Poi qualcuno ha chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Stampace e una del Nucleo Radiomobile che hanno preso in consegna il sospettato: all’arrivo dei militari gli abitanti del quartiere hanno subito raccontato tutto l’accaduto, consentendo alle forze dell’ordine di rintracciare anche l’anziana vittima che è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. I medici hanno riscontrato ferite guaribili in 15 giorni di cure.

Sentito il magistrato di turno, la sostituta procuratrice Rossana Allieri, i carabinieri hanno arrestato Renzo Marongiu con l’accusa di tentata rapina. Questa mattina dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale per la convalida.

Non è la prima volta che i residenti del quartiere intervengono per sventare rapine e furti. Era già accaduto due anni e mezzo fa, nei pressi di via Nebida, quando delle ragazze uscite da un locale avevano trovato un ragazzo che frugava nel cruscotto della loro auto. Le urla avevano attirato l’attenzione di alcuni abitanti che si erano messi all’inseguimento del giovane, bloccandolo e consegnandolo poi alle forze dell’ordine. Stessa dinamica di una tentata rapina sventata qualche anno fa in via Quirra, ai danni del titolare di una bancarella. Anche in quell’occasione il presunto rapinatore era stato intercettato e picchiato dai passanti, prima di essere arrestato.

Questa mattina il giudice del Tribunale che controllerà tutti gli atti per accertare la regolarità dell’arresto rocambolesco del 51enne.

