Tenta di portare via la cassa dalla pizzeria: bloccato da un cliente 

È entrato indossando il casco integrale per nascondere i viso e si è avvicinato alla cassa del locale della Piccola Pizzetta di via Campania. Una dipendente ha urlato e il malvivente, con il bottino, si è diretto verso l’uscita. Ma sulla sua strada ha incontrato un cliente: si è piazzato davanti, afferrando la cassa per impedire al ladro di scappare con l’incasso. Il movimentato episodio, avvenuto dopo le 21 di lunedì, ha attirato altre persone e così il rapinatore ha mollato la presa, scappando a piedi. Probabilmente aveva parcheggiato nella zona un’auto o uno scooter per la fuga.

Immediata la segnalazione di quanto accaduto ai carabinieri. Sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile che hanno effettuato subito delle ricerche nella zona, ma senza fortuna. Ora il caso, e le indagini, sono nelle mani dei militari della stazione di Sant’Avendrace. Il malvivente è stato descritto con l’abbigliamento che aveva indosso mentre è stato difficile fornire dettagli sul suo aspetto, e in particolare sul viso poiché nascosto dal casco integrale. Gli investigatori sono alla ricerche anche di telecamere presenti nelle vicinanze della pizzeria per poter ottenere qualche informazione utile alle ricerche. (m. v.)

