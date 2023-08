Tenta di lanciarsi dal tetto del Tribunale: salvato da due militari 

L’intervento provvidenziale di due militari della Guardia di finanza ha scongiurato un tentativo di suicidio a Oristano. I due agenti, appartenenti al Nucleo di polizia economico-finanziaria, sono riusciti a evitare che una persona si togliesse la vita lasciandosi cadere dal Palazzo di Giustizia. I finanzieri sono stati avvisati dalle guardie giurate in servizio all’ingresso del Tribunale che, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno notato la presenza di un uomo barcollante che era riuscito, dall’esterno, a salire sul tetto dell’immobile. I due militari sono subito arrivati a due passi dal punto del parapetto dal quale l’uomo si stava pericolosamente sporgendo. Una volta che sono riusciti a trovare una posizione utile per impedirgli di lanciarsi nel vuoto, i finanzieri hanno cercato di rasserenare l’uomo anche per quanto riguarda le motivazioni di carattere economico che lo stavano portando a voler porre fine alla sua vita. Fortunatamente le parole dei militari hanno sortito l’effetto sperato e, dopo alcuni minuti, l’uomo si è consegnato spontaneamente ed è stato affidato alle cure del 118. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA