Tenta di investire un agente 

Per sfuggire all'alt della Polizia un 33enne di Quartu, Manuel Corti, ha anche tentato di travolgere con la sua auto uno degli agenti che gli aveva imposto l'alt in via Della Musica. Tutto inutile visto che il giovane è stato poi individuato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, il giovane è comparso di fronte al giudice del Tribunale di Cagliari: l’arresto è stato convalidato ma, in attesa del processo, l’indagato è tornato libera con l’obbligo della firma ad un posto di polizia.

I controlli

Tutto è accaduto durante un servizio effettuato in città del Reparto prevenzione crimine della Questura di Cagliari: durante un posto di controllo in via della Musica, una Volante ha intimato l’alt ad una Smart con a bordo un giovane e una amica. Il conducente, visto il segnale di alt indicato dal poliziotto, ha prima rallentato la marcia per poi accelerare bruscamente. Gli agenti gli hanno nuovamente intimato di fermarsi ma a quel punto il giovane avrebbe ulteriormente accelerato puntando l'auto verso uno degli agenti della pattuglia che, per non essere travolto, si è buttato sopra il cofano della macchina di servizio riuscendo così a evitare l’impatto.

Fuga a folle velocità

La Smart ha quindi proseguito la sua fuga a forte velocità, creando pericoli agli altri veicoli e pedoni che in quel momento transitavano lungo la strada, fino a scomparire nelle vie limitrofe. In quel momento è iniziato l’inseguimento. Il conducente della Smart la ragazza che gli stava vicino sono stati individuati mentre, a piedi, entravano in un piccolo parco del quartiere. L’autovettura invece è stata ritrovata nella vicina via Gabriel, chiusa, col motore ancora caldo. Il conducente è stato così arrestato e multato per resistenza a pubblico ufficiale e per diverse infrazioni al codice della strada.

L’uomo era senza patente, l’auto non era assicurata, né revisionata. Dopo alcune ore, Manuel Corti è stato accompagnato in Tribunale e giudice che ha convalidato l’arresto disponendone però la scarcerazione in attesa della nuova udienza.

