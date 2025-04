Tenta di investire i poliziotti per fuggire, 67enne arrestato 

All’alt dei poliziotti ha tentato la fuga. Poi si è dovuto arrendere di fronte alle maniere più convincenti degli agenti. Giuseppe Mastinu, 67 anni, aveva anche tentato di investire i poliziotti arrivati a casa sua per una perquisizione: l’obiettivo dell’operazione era la ricerca di fucili. Al citofono gli agenti della Mobile non hanno avuto risposte. Secondo quanto esposto dai poliziotti, Mastinu avrebbe provato a evitare la perquisizione riuscendo a raggiungere la sua auto che non si è fermata nemmeno quando un poliziotto ha tentato di fermare la marcia. L’agente, per fortuna, è riuscito a evitare di essere travolto, poi Mastinu ha tentato di investire anche altre due volte i poliziotti. Un situazione che ha convinto gli agenti a fermarlo con una pistola puntata contro. L’uomo si è fermato ed è stato bloccato.Nell’auto sono stati trovati due coltelli con una grossa lama, mentre in casa è spuntata una carabina che ora sarà esaminata per accertare la detenzione legittima. Il 67enne è stato arrestato per resistenza e ieri mattina il processo per direttissima. . Davanti alla giudice Cristiana Argiolas, al pm Ivan Sanna e all’avvocato difensore Fabio Costa l’imputato non ha dato alcuna spiegazione dell’episodio. La difesa ha chiesto termini a difesa e Mastinu dovrà rispettare l’obbligo di firma.

