Tenta di incendiare un terreno boscoso, 61enne ai domiciliari 

Ha più volte tentato di appiccare il fuoco in un bosco a sud di Alghero, ma le foto-trappola installate dal personale della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale lo hanno inchiodato alle sue responsabilità. Nei guai un 61enne algherese, finito agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per tentato incendio boschivo. Nei giorni scorsi i forestali hanno provveduto a eseguire l’ordinanza di misura cautelare emanata dal Gip del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura.

L’uomo, nei mesi di settembre e ottobre, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe provato a incendiare un terreno di proprietà privata. Le indagini condotte dalla Stazione Forestale di Alghero, in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale dell’Ispettorato di Sassari, erano iniziate fin da subito, a seguito di numerose segnalazioni di focolai di incendio a sud dell’abitato, roghi che avevano richiesto l’intervento delle squadre antincendio e messo in allarme gli abitanti della zona. «Grazie ad un attento e proficuo uso di dispositivi di sorveglianza ambientale, gli accertamenti hanno consentito di individuare la persona ora indagata che, secondo quanto emerso dall’attività investigativa, agiva con l’intenzione di cagionare un incendio», si legge in una nota. Non si conoscono, al momento, le ragioni che hanno spinto il 61enne ad appiccare il fuoco proprio in quei terreni. Certo è che l'uomo, armato di esche incendiarie, era tornato diverse volte sul posto, ignaro dell’esistenza delle telecamere posizionate tra i cespugli e che sono riuscite a riprenderlo in flagranza di reato, accovacciato nel tentativo di accendere un nuovo fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA