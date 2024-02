Tenta di far esplodere una casa 

Voleva fare saltare alcuni edifici di via Nuova, perché, stando alle indagini, non sopportava più la presenza dei senzatetto nella traversa di via La Marmora, nel cuore di Olbia. Un uomo di 40 anni è sospettato per l’incendio ad altissimo rischio che avrebbe appiccato, intorno alle sette di ieri, all’interno di una casa abbandonata. La Procura di Tempio, sulla base delle primissime informative della Polizia locale di Olbia, sta valutando l’ipotesi di reato di strage. Sempre stando alla ricostruzione degli agenti, l’uomo, prima di appiccare le fiamme, avrebbe aperto una bombola di gas, vicino c’erano altre otto bombole gpl. La circostanza che ha neutralizzato l’operazione è la presenza nella casa di bombole vuote o semivuote, quindi il locale non è stato saturato. Ma se solo uno dei contenitori del gpl fosse esploso sarebbe stato un disastro. Le indagini della Procura di Tempio, coperte da riserbo, sono in corso. Non si conosce l’identità del sospettato (che vivrebbe vicino a via Nuova) ma il dato confermato è la pericolosità di quanto avvenuto ieri e altrettanto certi sono gli altissimi rischi ai quali sono andati incontro i residenti della zona.

Nel cuore di Olbia

L’allarme è scattato alle sette di ieri, quando qualcuno ha avvertito i Vigili del Fuoco segnalando le fiamme che uscivano dall'edificio di via Nuova. Le persone che vivono nella zona hanno subito temuto il peggio, perché la vecchia casa abbandonata viene occupata spesso da senzatetto. Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto con la priorità assoluta di salvare delle persone. Fortunatamente, invece, la casa era vuota. In una stanza i vigili del fuoco hanno visto le bombole e l’obiettivo di massima urgenza è diventato quello di portare via tutto per evitare l’esplosione. Un intervento riuscito perfettamente e concluso con lo spegnimento delle fiamme. I pochi arredi della casa sono andati distrutti.

Le indagini

Grazie al filmato di una telecamera di sorveglianza, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato una persona che da ieri sera è fortemente sospettata del rogo. L’uomo sarebbe stato sentito dagli investigatori coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, la sua posizione si sarebbe aggravata in serata e sarebbe già scattata la denuncia a suo carico.

Il presunto incendiario sarebbe stato anche sorpreso dentro l'edificio, dopo il sequestro dell’immobile.

