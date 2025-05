Tenta di entrare a casa della ex: in cella  

Prima dell’alba di ieri si è presentato a casa della ex e ha tentato di sfondare il portone d’ingresso. Terrorizzata, la donna ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti e hanno colto in flagrante l’uomo, arrestandolo.

In carcere, a Uta, è finito un trentunenne cittadino britannico, pensionato per ragioni sanitarie.

Calci e pugni ai militari

La richiesta di aiuto ai militari della stazione di Sestu è arrivata intorno alle cinque del mattino: la donna, terrorizzata, segnalava che l’ex fidanzato, in evidente stato di agitazione, stava colpendo ripetutamente l’ingresso del suo appartamento in pieno centro. In casa c’era anche la madre della donna. La pattuglia è arrivata in pochi minuti: alla vista dei militari, l’uomo, anziché desistere, ha rivolto minacce e insulti alle due donne e si è scagliato contro i carabinieri cercando di colpirli con calci e pugni, venendo però rapidamente immobilizzato.

Dagli accertamenti è emerso che la donna aveva interrotto la relazione sentimentale con il suo compagno da alcune settimane e che l’uomo aveva già manifestato atteggiamenti persecutori. I militari hanno quindi raccolto la denuncia della vittima e hanno dichiarato l’aggressore in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e tentata violazione di domicilio.

In carcere

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ora chiamata a decidere del suo futuro.

L’intervento – si legge in una nota dei carabinieri – conferma l’impegno costante dell’Arma nel tutelare le vittime di violenza domestica e nel garantire un’immediata risposta ai comportamenti che, per la loro pericolosità, mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

