Tenta di dare fuoco al rivale al culmine di un litigio 

Brutale regolamento di conti a bordo strada nella tarda mattinata di ieri a Tempio. Due uomini si sono affrontati in una piazzola della statale 127 (la Tempio Olbia) all’altezza della Zona industriale. Ed è stata una scena impressionante, alla quale hanno assistito gli automobilisti in transito. Un uomo, originario di Luras, dopo un violento litigio con un tempiese (una persona nota alle forze dell’ordine) ha preso un contenitore pieno di benzina e ha lanciato il liquido contro il rivale. La vittima è stata investita dalla sostanza infiammabile, il responsabile del gesto ha poi innescato il fuoco.

Le fiamme, fortunatamente, hanno raggiunto solo parzialmente il corpo dell’uomo originario di Tempio che ha riportato ustioni non gravi e non diffuse. Alcuni automobilisti hanno visto la vittima che chiedeva aiuto e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Tempio, Nucleo radiomobile, che hanno prestato i primi soccorsi e poi nel giro di pochi minuti è intervenuto il personale del 118. La persona ustionata è stata trasferita in ospedale per accertamenti. La Procura di Tempio sta valutando per le contestazioni la posizione della persona identificata dai militari (coordinati dal capitano Marco Dantonia) e accusata di avere lanciato il liquido infiammabile.

