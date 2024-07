Tenta di colpire il rivale con un pesante martello, fermato dai carabinieri 

Al culmine di una lite scoppiata sul bus avrebbe minacciato con un martello un operaio 39enne di Assemini. Per questo un ambulante senegalese di 59 anni, Gueye Seregne, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della stazione di Flumini che lo hanno fermato in via Leonardo da Vinci prima che la situazione degenerasse.

L'aggressione è scattata al culmine di un acceso diverbio scoppiato a bordo di un autobus della linea Ctm tra Cagliari e Quartu. La lite è iniziata quando lo straniero ha chiesto di scendere inveendo però contro l’autista che pare si fosse fermato alcuni metri oltre la fermata prevista. A quel punto nella discussione è intervenuto l’operaio di Assemini in difesa dell’autista, provocando l’ira del senegalese. La situazione è degenerata una volta che i due sono scesi dal mezzo pubblico: il senegalese avrebbe afferrato il martello minacciando di morte il 39enne. Fortunatamente, tre carabinieri fuori servizio, presenti nel bar vicino, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti, disarmando l'aggressore.

L’uomo è stato tenuto a bada in attesa dell'arrivo della pattuglia della Stazione temporanea di Flumini, già in zona per un servizio di pattugliamento. Il senegalese è stato quindi accompagnato in caserma dove è arrivato anche il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Subito dopo l’indagato è stato trasferito nel carcere di Uta a disposizione della Procura della Repubblica. Per lui è scattata l’accusa di minacce e tentato omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA