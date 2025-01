Tenta di bruciare l’auto del fratello 

Avrebbe tentato di incendiare l’auto del fratello e avrebbe anche reagito contro i carabinieri che tentavanodi fermarlo: arrestato un cinquantanovenne di Iglesias. Per queste ragioni Patrizio Deidda è stato accusato di danneggiamento seguito da incendio e minacce a pubblico ufficiale. La vicenda la notte del primo gennaio, in pieno centro, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Iglesias hanno sorpreso l’uomo che tentava di incendiare una Saab di proprietà del fratello. L’incendio, appiccato alla ruota posteriore del veicolo, è stato prontamente domato dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, evitando che le fiamme si propagassero agli edifici circostanti. Alla vista dei militari, l’uomo avrebbe reagito con violenza, brandendo un piccone nel tentativo portare a termine il suo intento. I militari hanno mantenuto la calma e il controllo della situazione, immobilizzando il sospetto con l’utilizzo del taser in modalità di funzionamento dimostrativa, senza il rilascio delle sonde. Dopo l’arresto, il cinquantanovenne è stato condotto nella camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri, in attesa del rito direttissimo. L’Autorità giudiziaria sta seguendo gli sviluppi del caso, mentre sono ancora in corso le indagini per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto e le motivazioni del gesto.

