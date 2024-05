Tenta di aggredire un medico in ospedale: detenuto fermato dagli agenti della Penitenziaria 

Prima ha inghiottito pezzi di neon, dopo aver distrutto l’illuminazione della propria cella, poi dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso del Santissima Trinità ha cercato di aggredire il medico: un detenuto è stato fermato a fatica dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Nessuno si è fatto male grazie alla professionalità dei poliziotti. Il detenuto è stato poi sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni non sono gravi.

Si tratta dell’ennesimo episodio a conferma del difficile clima di tensione nel penitenziario di Uta e della necessità che venga creato un “repartino" ospedaliero esterno per il ricovero dei detenuti, come previsto dalla legge. «Il paradosso», attacca Michele Cireddu, segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria, «è rappresentato dal fatto che questo repartino al Santissima Trinità è stato costruito. Si potrebbe utilizzare ma pare sia usato come magazzino attrezzi dell’ospedale e nessuno muove un dito per consegnarlo all’amministrazione penitenziaria come previsto dalla legge». Il sindacalista ricorda le denunce e proteste: «Per la politica sarda, in maniera bipartisan, certe leggi sono state recepite come carta straccia e nessuno, a parte le organizzazioni sindacali, ne ha preteso il rispetto». La richiesta di attivare il “repartino” è stata avanzata dal sindacato «ai vertici dell’amministrazione, ai vari assessori che si sono susseguiti, ai prefetti e al procuratore generale. Intanto sono stati numerosi gli episodi che hanno visto detenuti distruggere intere camere negli ospedali esterni. Uno si è tolto la vita e ci sono stati tentativi di evasione sventati miracolosamente e numerose aggressioni ai poliziotti e al personale sanitario». (m. v.)

