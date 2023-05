Tenta di adescare una 12enne: condannato 

«Non ho fatto niente», avrebbe detto subito agli investigatori, ma gli agenti avevano in mano le conversazioni che il 43enne avrebbe avviato con quella che non sapeva essere la poliziotta. Nel fascicolo della pm Lecca sono così finite frasi esplicite con richieste di un rapporto a pagamento. «Ci sono problemi per la mia età?», avrebbe detto a quella che riteneva una giovanissima, prima di essere arrestato e trasferito nel carcere di Uta dagli uomini del dirigente Fabrizio Mustaro. «Appena ricevuto le prime richieste via chat, la dodicenne si è rivolta ai genitori perché preoccupata e turbata», aveva raccontato il capo della Mobile, subito dopo l’arresto, «Immediatamente hanno presentato la denuncia e la conversazione sul social è proseguita grazie a una nostra agente che si è finta la ragazzina».

La sostituta procuratrice Diana Lecca aveva contestato all’operaio, difeso dall’avvocata Donata Concas, i tentati atti sessuali con minore. Stando all’imputazione, il 43enne avrebbe tentato l’adescamento offrendo alla bambina denaro o altre regali, facendo scattare così l’aggravante legata all’età della piccola. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, che aveva iniziato le indagini dopo la denuncia del padre della dodicenne, insospettitosi del comportamento della figlia, ci sarebbero stati due appuntamento ai quali l’operaio non si sarebbe presentato per degli imprevisti. Al terzo, in un sabato di fine agosto dello scorso anno, nella panchina del parco di Monte Urpinu al posto della bambina c’era un’agente sotto copertura. L’imputato – stando al racconto della poliziotta – si era presentato con un mano un pupazzetto. Dopo averla salutata, l’avrebbe subito abbracciata convinto che si trattasse della ragazzina, ma è scattata la trappola. L’adolescente dal vestitino fucsia era in realtà un’agente scelto della Mobile che, dopo la segnalazione del genitore, era subentrata nelle chat sostituendosi alla presunta vittima.

Avrebbe provato ad adescare una dodicenne sui social, chattando con lei e poi, dandole appuntamento a Monte Urpinu. Ma una volta varcata la soglia del parco, invece della bambina aveva trovato una poliziotta, venendo arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. Ieri mattina. Alessio Ragazzo, operaio quartese di 43 anni, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione dal giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, al termine del processo con rito abbreviato.

L’accusa pesante

La sostituta procuratrice Diana Lecca aveva contestato all’operaio, difeso dall’avvocata Donata Concas, i tentati atti sessuali con minore. Stando all’imputazione, il 43enne avrebbe tentato l’adescamento offrendo alla bambina denaro o altre regali, facendo scattare così l’aggravante legata all’età della piccola. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, che aveva iniziato le indagini dopo la denuncia del padre della dodicenne, insospettitosi del comportamento della figlia, ci sarebbero stati due appuntamento ai quali l’operaio non si sarebbe presentato per degli imprevisti. Al terzo, in un sabato di fine agosto dello scorso anno, nella panchina del parco di Monte Urpinu al posto della bambina c’era un’agente sotto copertura. L’imputato – stando al racconto della poliziotta – si era presentato con un mano un pupazzetto. Dopo averla salutata, l’avrebbe subito abbracciata convinto che si trattasse della ragazzina, ma è scattata la trappola. L’adolescente dal vestitino fucsia era in realtà un’agente scelto della Mobile che, dopo la segnalazione del genitore, era subentrata nelle chat sostituendosi alla presunta vittima.

Il tentato adescamento

«Non ho fatto niente», avrebbe detto subito agli investigatori, ma gli agenti avevano in mano le conversazioni che il 43enne avrebbe avviato con quella che non sapeva essere la poliziotta. Nel fascicolo della pm Lecca sono così finite frasi esplicite con richieste di un rapporto a pagamento. «Ci sono problemi per la mia età?», avrebbe detto a quella che riteneva una giovanissima, prima di essere arrestato e trasferito nel carcere di Uta dagli uomini del dirigente Fabrizio Mustaro. «Appena ricevuto le prime richieste via chat, la dodicenne si è rivolta ai genitori perché preoccupata e turbata», aveva raccontato il capo della Mobile, subito dopo l’arresto, «Immediatamente hanno presentato la denuncia e la conversazione sul social è proseguita grazie a una nostra agente che si è finta la ragazzina».

Sesso a pagamento

Dopo i primi approcci – sempre secondo l’accusa – l’operaio avrebbe proposto incontri sessuali a pagamento: 50 euro in cambio di una prestazione dal vivo. Il dialogo sarebbe andato avanti per nove giorni. E per due volte sarebbe stato fissato anche un appuntamento per un incontro. Ma all’ultimo istante l’operaio non si era presentato. Poi la trappola, coordinata sul posto dal funzionario Michele Mecca. Ieri mattina il processo, con il rito abbreviato, si è chiuso davanti al giudice Giorgio Altieri. La famiglia della ragazzina si è costituita in giudizio con l’avvocato Roberto Olla.

La sentenza

Al termine di una complessa camera di consiglio, il giudice Altieri ha ritenuto Alessio Ragazzo colpevole del tentativo di ottenere atti sessuali con la minore, condannando l’imputato a 2 anni e 8 mesi. La difesa, nonostante le gravi imputazioni, è riuscita a far ottenere le attenuatati generiche all’operaio quartese e – una volta depositate le motivazioni della sentenza – deciderà se ricorrere in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata