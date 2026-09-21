Tenta di abusare della ex mentre lei sta dormendo: in manette per violenza 

Avrebbe cercato di abusare dell’ex compagna, con la quale ancora abitava, mentre quest’ultima stava dormendo. Per questa ragione, un uomo (di cui non si forniscono generalità a tutela della vittima) è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e trasferito in carcere a Uta, a disposizione del gip per la convalida.

Sulla vicenda gli agenti del Commissariato cittadino e quelli la sezione specializzata in reati contro la persona della Squadra Mobile mantengono il più stretto riserbo. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, i fatti risalirebbero alla notte tra domenica e lunedì, quando una donna ha chiamato la centrale operativa della Questura per chiedere aiuto. Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata, l’indagato avrebbe convissuto con la vittima da anni, ma negli ultimi tempi l’ex compagna gli avrebbe chiesto di andarsene. In attesa di lasciare l'abitazione i due vivevano ancora assieme. Durante la notte, mentre la donna dormiva, l’ex compagno l’avrebbe palpeggiata e avrebbe tentato degli approcci sessuali, sino a quando la vittima si è svegliata.

Alla fine, la donna ha raccontato tutto alla polizia che ha chiamato il magistrato di turno, il pm Andrea Vacca. Quest’utlimo ha disposto l’arresto e il trasferimento a Uta. Nelle prossime ore ci sarà la convalida e sarà possibile ricostruire meglio le accuse.

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