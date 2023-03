Tensioni Usa-Russia nei cieli europei 

Mosca. Ancora pericolosi incroci tra aerei russi e Nato nei cieli d'Europa, dopo l'incidente di martedì che ha portato alla distruzione di un drone americano sul Mar Nero. Due caccia, uno britannico e uno tedesco, hanno intercettato un aereo militare russo da rifornimento vicino all'Estonia. In serata i ministri della Difesa di Mosca e Washington si sono parlati al telefono. La conversazione, secondo i russi chiesta dagli Usa, non ha smorzato i toni su quanto avvenuto nei cieli del Mar Nero.

Botta e risposta

«Sembra che la parte americana cerchi costantemente una provocazione per intensificare i suoi approcci conflittuali», accusa il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, secondo il quale Washington deve capire i rischi insiti in «qualsiasi incidente che provochi uno scontro tra due potenze nucleari». Sono gli Stati Uniti, rincara Lavrov, ad aver provocato l'incidente del drone «ignorando le restrizioni ai voli» introdotte con la guerra in alcune aree del Mar Nero. Gli Usa non si adeguano: gli aerei di Washington continueranno a volare «là dove lo permette la legge internazionale», ha detto il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin al suo omologo russo Serghei Shoigu. Semmai, ha sottolineato, sono i russi che devono pilotare i loro aerei in modo più sicuro». Ieri il sito di tracciamento aereo Flightradar24 non ha mostrato i consueti sorvoli di aerei o droni Usa sul Mar Nero, ma un Boeing P-8A Poseidon americano proveniente dalla base di Sigonella che pattugliava la costa rumena.

Lo spionaggio

Tra Washington e Mosca è gara per recuperare il relitto del drone, un MQ-9 Reaper da ricognizione decollato pare da una base Nato in Romania. «Abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre il valore di intelligence che potrebbe derivare se qualcun altro mette le mani su quel drone», assicura il portavoce della Casa Bianca, John Kirby. La Russia fa sapere che cercherà di ripescare il relitto per studiarlo.