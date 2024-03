Tensioni sulla Giunta Ora i Progressisti  rivendicano un posto 

La pentola sul fuoco. Proseguono gli incontri bilaterali, i partiti scalpitano e Pasqua è la dead line – se non ci saranno intoppi – per la definizione di una Giunta che, come preannunciato da Alessandra Todde, sarà ad alto tasso politico. Tuttavia, prima ancora di aprire le danze, nella maggioranza esplode e (forse) si spegne, dalla mattina alla sera, un caso Progressisti. E anche tra i pentastellati c’è da sistemare qualcosa.

La situazione

Secondo indiscrezioni, i Progressisti, che puntavano forte su Francesco Agus, resterebbero senza assessore. C’è un teorema, infatti, secondo cui la governatrice, non essendoci spazio per tutte le forze politiche nell’esecutivo che sta per varare, sacrificherebbe proprio il partito che nell’assemblea regionale ha eletto tre consiglieri, in virtù del fatto che potrebbe avere la possibilità di candidare Massimo Zedda a sindaco di Cagliari. Più che di appagamento per questa eventualità, sul fronte progressista all’inizio qualcuno ha velatamente minacciato il sostegno esterno alla Giunta. A ricostruire il quadro, e a rimettere a posto le cose, ha pensato Luciano Uras. «Non esistono precedenti che vedano un presidente della Regione assegnare a un partito una candidatura per un ente locale», ha argomentato il presidente dei Progressisti. «Infatti non crediamo a questa teoria, elaborata e diffusa da qualcuno che, evidentemente, voleva spargere zizzania prima ancora di iniziare un percorso, tra l’altro difficile, come quello di amministrare la Regione. Da Alessandra Todde, che abbiamo incontrato nei giorni scorsi, sono arrivati altri segnali. E dagli incontri di coalizione, che per le Comunali di Cagliari e di Sassari si sono tenuti giovedì e sono stati aggiornati alla prossima settimana, l’unica linea emersa è quella di decidere come arrivare alla scelta del candidato sindaco, ovvero come, se e quando fare le primarie». In conclusione, per Uras, «dare a priori, prima di avviare il lavoro, un segnale di sfaldamento, è deleterio e inopportuno».

I pentastellati

Il partito della governatrice avrà due assessorati. I nomi in campo sono sempre quelli di Roberto Li Gioi e di Desirè Manca. Quest’ultima, forte delle oltre ottomila preferenze messe insieme nel Sassarese, performance da big della politica, ha chiesto in tempi non sospetti la presidenza dell’assemblea. Pezzo di platino nello scacchiere delle nomine, che dovrebbe spettare invece al Pd e al segretario Piero Comandini. Nel M5S, che non disdegnerebbe l’Agricoltura, si cerca di trovare una soluzione: «Questo è il momento del silenzio e dei tavoli», dice Ettore Licheri, senatore e coordinatore del movimento nell’Isola. «Credo che, nell’evoluzione delle trattative, possano essere addolcite anche espressioni come “io voglio” a vantaggio di una solidità di squadra che possa accontentare tutti. Non sarà facile, ma vorremmo dare alla Sardegna un governo stabile ed efficiente». Manca potrebbe avere una delega di peso, ma lo scacchiere non può prescindere dalla forza del Pd che, anche con l’ultimo grillino risultato eletto dagli ultimi conteggi, Emanuele Matta, vanta in Aula la delegazione più corposa: 11 consiglieri contro 8. Intanto oggi a Tramatza, alle 10.30, è convocata la prima assemblea del M5S dopo il voto del 25 febbraio. L’intervento conclusivo sarà della presidente Alessandra Todde.

I Dem

Intanto il Partito Democratico sta alla finestra, in attesa di sapere se avrà tre o quattro assessorati. Ieri si è riunita via Zoom l’assemblea regionale per le surroghe dei candidati in altre liste dall’assemblea e dalla direzione. Dall’assemblea, tra gli altri, escono Dolores Lai, Romina Mura, Maria Obino, Anna Paola Marongiu, Patrizia De Sole, Enrico Puxeddu. Decade Renato Soru. Escono invece dalla direzione Caterina Deidda, Romina Mura, Lidia Gioi e Dolores Lai. I probabili assessori? I nomi in ballo sono tanti. Giuseppe Meloni farebbe il vicepresidente, con ogni probabilità con delega alla Programmazione. Lunedì è convocata la direzione: da capire, in quella sede, quali saranno le richieste dei Dem.

I punti fermi

Va da sé che ogni tentativo di immaginare una squadra è appeso alle quote rosa e alle nomine di tecnici. La prossima settimana se ne saprà di più. C’è già una certezza: i nomi circolati finora, soprattutto sulla Sanità che, come i Trasporti, potrebbe finire a un tecnico, non trovano conferme.

Agricoltura

Intanto Coldiretti chiede un maggiore coinvolgimento nella gestione delle acque e, in particolare, delle dighe, pensando di sfruttarle anche per generare energia. «Ci auguriamo che la scelta sul prossimo assessore dell’Agricoltura ricada su una persona competente e forte politicamente», rilancia il presidente Battista Cualbu. «Purtroppo dai primi approcci non sembra si stiano rispettando questi impegni».

