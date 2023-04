Tensioni nella Lega, Zoffili in Sardegna: Giagoni è a rischio 

Un altro tassello funzionale alla ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione. Ieri è stato a Cagliari Eugenio Zoffili, deputato e vicecoordinatore della Lega in Lombardia, già alla guida del partito nell’Isola. «Sono venuto a trovare i vecchi amici», si è limitato a dichiarare nei corridoi del Consiglio regionale. In realtà l’obiettivo era un altro: discutere con i consiglieri e gli assessori della riorganizzazione del Carroccio in Sardegna. E, in particolare, dell’opportunità di sostituire l’attuale coordinatore regionale Dario Giagoni, provocando un terremoto politico. Tra i papabili ci sono il presidente della commissione Autonomia Andrea Piras e l’ex assessore alla Sanità Mario Nieddu.

Le ipotesi

Perché rinunciare al deputato gallurese? «Per mettere qualcuno che risponda direttamente a Zoffili e non sia in contrapposizione con Solinas», è l’interpretazione di un importante esponente della maggioranza. Al voto mancano dieci mesi, forse meno in caso di elezioni anticipate, e se Lega e Psd’Az – come sembra – decideranno di presentare liste comuni, allora Giagoni – che non è d’accordo - non è funzionale alla causa.

L’incontro

Giagoni non era presente al vertice. Mancavano anche l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta e il consigliere Ignazio Manca. C’erano invece il capogruppo Michele Ennas, l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, il presidente dell’Assemblea Michele Pais, Andrea Piras e Mario Nieddu. A chiedere la presenza del deputato lombardo sarebbero stati gli stessi dirigenti sardi, con l’obiettivo di rinnovare la proposta programmatica della Lega nell’Isola, soprattutto in vista delle elezioni. Ma, va detto, da sempre Zoffili – uno dei fedelissimi di Matteo Salvini – è molto vicino a Solinas. Non è da escludere, dunque, che proprio il governatore abbia sollecitato il suo intervento. Così, dopo le frizioni anche forti registrate durante la campagna per le politiche, Psd’Az e Lega si avviano a stringere un nuovo patto. Stavolta, però, sono cambiati i numeri: il Carroccio non è più quello del 2019, come non lo è il partito di Solinas.