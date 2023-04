Tensioni in maggioranza, nuovi fronti 

D’altro canto la scelta di confermare gli assessori spetta a sindaco e vicesindaco, e questi, così come la diretta interessata Recchia, per ora prendono tempo e preferiscono non commentare. Pare che però a breve ci sarà una riunione, dove tutto sarà chiarito.

Ad annunciarlo Antonello Argiolas, detto Lello, capogruppo di Forza Italia in Aula: «A breve ci sarà un cambiamento - sono le sue parole -. Ne abbiamo già parlato in precedenti riunioni. Ma Roberta sta lavorando bene; è solo che è normale avere avvicendamenti». Tre i nomi dei papabili: lo stesso Argiolas, e poi le consigliere Giulia Argiolas e Laura Petronio. «Sarò felicissimo, naturalmente, se sarò scelto», continua Argiolas, che ha 54 anni e in passato è stato assessore all’Agricoltura e Verde Pubblico: «Mi è piaciuto molto occuparmi della campagna e delle strade rurali». Giulia Argiolas invece ha 21 anni e sta studiando Economia e Gestione Aziendale, mentre Laura Petronio è già stata Assessora alle Attività produttive, Commercio, Artigianato e Turismo.

Ancora fibrillazioni nella maggioranza a Sestu. Dopo l’ipotesi di avvicendamento tra l’assessora alle Politiche Sociali Ilaria Annis e il consigliere comunale Mario Serrau (entrambi dei Riformatori), potrebbe uscire dalla Giunta anche Roberta Recchia, eletta nella lista di Forza Italia, assessora alle Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo e Pubblica istruzione.

Il caso Forza Italia

D’altro canto la scelta di confermare gli assessori spetta a sindaco e vicesindaco, e questi, così come la diretta interessata Recchia, per ora prendono tempo e preferiscono non commentare. Pare che però a breve ci sarà una riunione, dove tutto sarà chiarito.

Lettera aperta

Ma non è tutto: un altro fronte viene aperto da Antonello Perra, anche lui noto Lello, che ha steso una lettera aperta inviata alla stampa e rivolta alla sindaca Paola Secci. «È assolutamente necessaria una svolta», dice. «Un tagliando di metà mandato per evitare di concludere la consiliatura con una maggioranza lacerata dalle troppe tensioni. La speranza è che si possa aprire un tavolo con tutte le componenti che hanno contribuito alla vittoria del centrodestra». Perra ha 63 anni e ha contribuito a formare la lista di FdI con cui si è presentata come capolista Roberta Argiolas, assessora a Verde pubblico, Ambiente, Sviluppo sostenibile e Pianificazione ambientale, Infrastrutturazione agricola, Protezione civile. Lista in cui era candidato lo stesso Perra, che è però rimasto fuori dal Consiglio.

La replica di FdI

E guarda caso tra le criticità Perra cita l’abbattimento degli alberi, una delle competenze di Argiolas, ma anche lo stato delle strade rurali. «Non cerco di prendere il posto di nessuno», continua Perra, «ma auspico un cambiamento». Dura la replica di Maurizio Meloni, consigliere di FdI e responsabile del Circolo Tricolore Fratelli d’Italia Sestu: «A nome e per conto di chi il signor Perra chiede alla sindaca il rimpasto? Lo invito a non millantare o a far supporre ruoli diversi da quelli che gli competono e a non far passare le sue aspirazioni individuali come linea del partito». Gli fa eco Marco Porcu, coordinatore provinciale di FdI. «Fratelli d’Italia ha piena fiducia nel lavoro svolto dal gruppo consiliare e dall’assessore Argiolas in questa prima parte della consiliatura, che verrà confermata anche in caso di una riflessione di metà mandato».

