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Arbus.
21 giugno 2026 alle 00:44

Tensioni in Aula sull’assessora Vacca 

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In Consiglio comunale si è acceso il dibattito sul doppio ruolo dell’assessora alla Sanità di Arbus, Sara Vacca, da poco anche presidente della Lasa, l’associazione di volontariato che opera nel soccorso con ambulanza. A puntare la lente d’ingrandimento con un’interrogazione «sull’opportunità politica dell’incarico assunto» è stata la minoranza. Il capogruppo, Michele Schirru, illustrando il documento, «ha sottolineato il rischio che sia nella comunità sia nel mondo dell’associazionismo si possa generare la convinzione di un Municipio che opera in piena autonomia, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali».

Il sindaco, Paolo Salis, con un lungo intervento, ha escluso «qualsiasi incompatibilità, sostenendo che il Comune non partecipa alla gestione della Lasa, non eroga contributi e non le affida né servizi nè appalti. Poi, in merito alla contestazione sull’inopportunità, l’ha definita «pretestuosa: si tratta di un ruolo temporaneo, un semplice aiuto dettato dalla necessità del progressivo calo dei volontari che negli anni ha portato persino alla perdita del 118 nel territorio».

Schirru, dichiarandosi insoddisfatto della risposta, ha ribadito che «politicamente è una scelta spericolata. Tutti noi avremmo sostenuto l’azione di salvataggio dell’associazione, a patto che fossero state coinvolte le sedi istituzionali, ovviamente senza individuare l’assessora alla sanità: in questo caso la scelta è stata personale». Dopo il Consiglio, la polemica è proseguita tra alcuni consiglieri e rappresentanti della Lasa: le accuse reciproche non escludono ulteriori malumori.

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