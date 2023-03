«Tensioni e degrado denunciati da tempo» 

«Le tensioni al dormitorio di via Riva di Ponente erano note da tempo e al centro dei miei colloqui con i prefetti che si sono succeduti in città: ho esternato preoccupazione per ciò che avveniva dentro e fuori dall’area. Si tratta, è bene specificarlo, di un edificio di proprietà della Regione». Commenta così, il sindaco Paolo Truzzu, l’incendio divampato ieri mattina alle porte di Cagliari in una caseggiato occupato illegalmente da ormai parecchi anni da cittadini stranieri arrivati da diversi Paesi dell’Africa. «Oggi chiedo che l’edificio venga presto messo in sicurezza e sigillato affinché non possa più essere occupato. Rispetto a questioni così complesse, noi amministratori siamo inermi e subiamo tutte le conseguenze negative di atti del genere. Detto questo, c’è un tema più generale che vorrei non passasse sotto silenzio. Noi sindaci – prosegue Truzzu – dobbiamo gestire situazioni di pericolo e degrado che nascono da quella immigrazione incontrollata che niente di buono ha portato nelle nostre città, se non degrado ed episodi di violenza come questo».

La realtà di via Riva di Ponente era emersa più volte in questi anni, raccontata da episodi di cronaca legati spesso alle tensioni tra gli stessi ospiti, spesso dovute anche a differenze di etnia e comunque esaltati da una condizione di emarginazione e precarietà mai realmente affrontata.

