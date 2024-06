Tensioni all’Olbia: lettera dei tifosi contro la proprietà 

Olbia. Il Consiglio Federale di oggi decreterà il ripescaggio del Milan U23 al posto dell’inadempiente Ancona e ufficializzerà che l’unica possibilità per l’Olbia di tornare subito in Serie C dopo la retrocessione diretta di aprile è vincere il prossimo campionato di Serie D.

Una realtà nota ufficiosamente da tempo, tanto che dopo qualche settimana di assestamento successiva alla fine della peggiore stagione dal ritorno tra i professionisti, datato 2016, la proprietà dei bianchi ha iniziato a muoversi per programmare il prossimo torneo. A partire dallo staff tecnico. L’allenatore non saranno Zé Maria né l’ex Napoli Alessandro Renica, bensì un tecnico che conosca bene sia la categoria sia il girone al quale i galluresi sarebbero destinati assieme alle altre società sarde, ovvero il Girone G, con formazioni laziali e campane: questo il profilo sul quale stanno lavorando i consulenti dell’Olbia targata SwissPro e del quale si saprà di più nei prossimi giorni.

L’altro fronte caldo, reso incandescente dal faccia faccia della scorsa settimana tra il presidente Guido Surace e alcuni tifosi, che si sono presentati in sede per avere notizie sul futuro della loro squadra, riguarda gli stipendi degli amministrativi, in ritardo delle mensilità di aprile e maggio, e per questo sul piede di guerra: il saldo dovrebbe arrivare oggi.

La verità è che l’esposizione debitoria del club agita i sonni dei sostenitori dell’Olbia, che in settimana sono tornati a farsi sentire con alcune dichiarazioni firmate dalla Curva Mare. Una sorta di comunicato in cui vengono tirate ballo nuova e vecchia proprietà, quest’ultima guidata da Alessandro Marino, ma anche la classe politica e l’imprenditoria locale, affinché si sveglino e diano una mano per sbrogliare la matassa economico-finanziaria del club prima che sia troppo tardi.

L’iscrizione al campionato di Serie D va formalizzata tra l’8 e il 12 luglio, ma entro il 10 dovranno essere versati gli emolumenti dei tesserati pena la mancata ammissione al torneo. Sul fonte mercato l’idea resta quella di confermare alcuni giocatori, su tutti Ragatzu e La Rosa, ma intanto, nel silenzio tombale della società, i diretti interessati si guardano (giustamente) intorno.

