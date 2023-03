Tensioni al Serd, minacciato un medico 

Una donna di 40 anni è stata denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. Si era presentata al Serd di via Liguria, il Servizio per le dipendenze da sostanze stupefacenti, in forte stato di agitazione, e dopo aver rifiutato la distribuzione programmata di metadone, aveva interrotto l’attività del centro per una ventina di minuti, impedendo con il suo comportamento la somministrazione del farmaco agli pazienti. Quando poi uno dei medici e il personale del servizio contro le tossicodipendenze ha cercato di riportarla alla calma, ha reagito con maggiore impeto minacciandolo di morte e danneggiando gli arredi. Sono stati momenti di forte tensione che hanno costretto i sanitari e i dipendenti a tentare di riportare la donna alla tranquillità, ma col passare del tempo la quarantenne continuava a manifestare il suo malessere.

In via Liguria sono così arrivati i carabinieri della stazione di Stampace dopo la richiesta di intervento fatta dal Serd alla centrale operativa dell’Arma di via Nuoro. Solo con l’arrivo dei militari di 40enne si è tranquillizzata. È stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. (a. pi.)

