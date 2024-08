Tensioni al Lirico, Colabianchi al contrattacco 

Sono stati i lavoratori del coro del Teatro Lirico ad accendere la miccia, puntando il dito in una lettera di cinque pagine contro la «gestione inadeguata» del Sovrintendente.

Adesso, a stretto giro, arriva la replica del Sovrintendente Nicola Colabianchi che, con fermezza, risponde punto per punto. «Sono sempre attento a qualsivoglia profilo di criticità, per questo motivo mi sorprendo che mi abbiate apostrofato come colui che “svilisce il Teatro”. Niente di più di lontano dal mio modus operandi, da sempre orientato all’ascolto e all’individuazione di soluzioni che possano venire incontro a tutte le esigenze. A titolo esemplificativo», spiega, «ricordo che questa sovrintendenza ha portato avanti una serie di iniziative dirette a valorizzare il Teatro. Per tutte, si pensi alle nuove e importanti collaborazioni, come quelle con L’Unione Sarda, il Crs4, il Cagliari calcio», ma anche «l’assunzione a tempo indeterminato 40 risorse nel 2023, che ha risolto in parte il grave problema del precariato». In questo senso vanno anche gli «importantissimi investimenti nel rinnovamento degli strumenti musicali».

La difesa

Nel merito, il sovrintendente respinge l’accusa sugli “organici sottonumerati” della compagine corale e mette a paragone i numeri di Torino (il Regio, 58 coristi), Bologna (il Comunale, 46 corsiti), Bari (il Petruzzelli, 45 coristi), Palermo (il Massimo, 70 coristi), solo per citarne alcuni, per mostrare come Cagliari con «ben 68 coristi» non sia da meno. «Se cantare in un numero pari a 68 coristi significa non garantire una resa adeguata, allora tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche citate si trovano nella stessa o più grave condizione», dice il Sovrintendente.

Sull’accusa dei lavoratori in merito a errori nella programmazione artistica sinfonica-corale, «non corrisponde alla realtà dei fatti», dice il Sovrintendente. I coristi lamentano la ripetitività dei brani e la “conseguente disaffezione da parte del pubblico”. «Di quale pubblico parlate, esattamente?», domanda Colabianchi. «Quello che nella stagione 2023-2024 ha riempito interamente il nostro Teatro? O quello che, con risultati sorprendenti e unici nel panorama del Lirico di Cagliari, ha interagito nei canali social della Fondazione con numeri record?».

Il Maestro

Pur non facendone una questione personale né tantomeno di valore artistico e professionale, i lavoratori contestano anche il rinnovo del contratto del maestro del coro. «Imbarazza leggere che gli artisti del coro attribuiscano al loro Maestro il fatto di aver perso stimoli, quando il Maestro Andreoli, che ha lavorato in prestigiose istituzioni, lavora con il nostro Teatro da appena 4 anni», spiega.

Tutti i punti

Sulla mancata trasferta del Coro in Oman per l’opera di Verdi “Un ballo in maschera” «la Sovrintendenza non può obbligare nessuno a usufruire dei nostri servizi. Per noi è motivo di vanto essere riusciti a fare due tournée internazionali in due anni rispetto alle uniche tre fatte in tutta la storia del Lirico». «Non è vero», come denunciano i lavoratori «che la Fondazione stia scomparendo dal territorio regionale», spiega Colabianchi. Che cita il progetto “Un’Isola di musica” che ha portato l’attività del lirico «nei più importanti centri dell’Isola».

Capitolo economico: i lavoratori denunciano cachet bassi e il mancato riconoscimento del “salto del rigo”. Per quest’ultimo c’è «un contenzioso aperto tra la Fondazione e alcuni lavoratori», per il primo invece, «i compensi sono in linea con quelli degli altri teatri italiani». In conclusione, «mi preme rispondere alle infondate accuse che attribuiscono al sottoscritto presunte responsabilità in ordine a “vergognosi fatti di cronaca”. Pur demandano alle sedi opportune i dettagli della vicenda, ribadisco che la Fondazione in tali circostanze è parte lesa».

