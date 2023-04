Tensione tra Truzzu e gli ambulanti 

Una settimana fa gli ambulanti avevano paralizzato il centro della città dopo il rifiuto dell’amministrazione di discutere sul regolamento, da loro giudicato troppo severo. «Se hai delle multe per divieto di sosta non pagate, per esempio, ti revocano la concessione. Ma se non ti fanno lavorare, come si fa a pagare quelle multe?», domandano. In generale, però, «ci hanno fatto capire che qualcosa la rivedranno, anche se non sappiamo cosa», dice ancora Zedda. «L’incontro è un passo costruttivo per riportare il confronto nei giusti binari per l’interesse pubblico e per le aspettative degli interessati che necessitano chiarezza e giusta attenzione. Solo col dialogo civile si possono trovare soluzioni soddisfacenti», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Lavoriamo per trovare le soluzioni», gli fa eco l’assessore Alessandro Sorgia. «Ho proposto due possibilità: la prima, un bando per 14 aree dove si possono posizionare i camion-bar e sulle quali gli uffici hanno già dato parere positivo. La seconda, che gli ambulanti organizzino eventi in piazza del Carmine e beneficino di uno sconto del 95% sull’occupazione del suolo pubblico».

Per uno solitamente dialogante e dai modi educati come Paolo Truzzu, l’uscita di scena mentre incontra gli ambulanti titolari di camion bar è la massima espressione del dissenso. Il sindaco, infatti, irritato per l’atteggiamento (verbale) aggressivo di alcuni ambulanti, convocati per discutere sul regolamento che disciplina il commercio su area pubblica, lascia la riunione e a Palazzo Bacaredda è di nuovo tensione tra ambulanti e amministrazione. «Mi dispiace dirlo», dice l’avvocato degli ambulanti Marcello Medici, presente all’incontro. «Ma a fronte di qualcuno che ha alzato i toni, comprensibilmente perché ha perso il lavoro, il sindaco si è alzato e se n’è andato. Dispiace perché il primo cittadino doveva, comunque, dare risposte».

Tensione a parte, alla fine, comunque, «è stato un incontro interlocutorio», dicono gli ambulanti. Un confronto che attenua solo in parte il malcontento sul regolamento. «C’è stata un’apertura per discutere dei problemi che abbiamo sollevato», dice Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. Il problema, ora , si apre sulla Festa di Sant’Efisio: «Le nuove regole sono penalizzanti», dicono.

La vertenza

Una settimana fa gli ambulanti avevano paralizzato il centro della città dopo il rifiuto dell’amministrazione di discutere sul regolamento, da loro giudicato troppo severo. «Se hai delle multe per divieto di sosta non pagate, per esempio, ti revocano la concessione. Ma se non ti fanno lavorare, come si fa a pagare quelle multe?», domandano. In generale, però, «ci hanno fatto capire che qualcosa la rivedranno, anche se non sappiamo cosa», dice ancora Zedda. «L’incontro è un passo costruttivo per riportare il confronto nei giusti binari per l’interesse pubblico e per le aspettative degli interessati che necessitano chiarezza e giusta attenzione. Solo col dialogo civile si possono trovare soluzioni soddisfacenti», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Lavoriamo per trovare le soluzioni», gli fa eco l’assessore Alessandro Sorgia. «Ho proposto due possibilità: la prima, un bando per 14 aree dove si possono posizionare i camion-bar e sulle quali gli uffici hanno già dato parere positivo. La seconda, che gli ambulanti organizzino eventi in piazza del Carmine e beneficino di uno sconto del 95% sull’occupazione del suolo pubblico».

Sant’Efisio

Come detto, al centro dell’incontro anche la gestione della festa di Sant’Efisio, fortemente condizionata dai lavori in corso in via Roma. L'apertura del cantiere impone una drastica riduzione delle postazioni, che saranno spostate dal lato portici al lato mare, nella zona dove attualmente transitano gli autobus. Le circa 100 postazioni degli scorsi anni diventeranno 39. Non solo, trattandosi della zona destinata al passaggio dei mezzi pubblici, alle 17 bisognerà smontare tutto. «Se si lavorerà in via Roma», dice ancora Zedda, «non ti daranno piazza del Carmine. Purtroppo dicono che non ci sono spazi e devono adottare questo sistema. Va bene, ma stiamo valutando altre soluzioni». Quali? Qualcuno propone una rinuncia di massa alle autorizzazioni, boicottando di fatto la festa di Sant’Efisio. Si vedrà. ( ma. mad. )

