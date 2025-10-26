VaiOnline
Carbonia.
Tensione tra i banchi del Consiglio 

Il parco di Rosmarino fa esplodere nuove divergenze all’interno delle formazioni che compongono il Consiglio comunale di Carbonia, ma questa volta a votare in maniera non unitaria sono anche i gruppi di opposizione. A far saltare gli equilibri questa volta è stata una mozione presentata dal capogruppo del Pd Giacomo Guadagnini. L'esponente di maggioranza ha fatto emergere come la commissione Lavori pubblici di cui è presidente ha richiesto che: «l’attuale progetto che prevede interventi per il miglioramento della pineta di Rosmarino venga modificato, come richiesto da oltre un anno, per andare ad occuparsi della manutenzione e della sicurezza della stessa, dato che il parco è privo di un sistema di videosorveglianza, sono stati divelti i cancelli di ingresso, sono stati più volte manomessi gli impianti di illuminazione e distribuzione dell’acqua e i canali di raccolte delle acque piovane». Per questi motivi il consigliere Guadagnini ha chiesto che «i fondi disponibili pari a 390 mila euro – una parte derivante da un bando – siano utilizzati integralmente per manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione del parco». Il sindaco Pietro Morittu nella sua risposta ha motivato le scelte dell’Amministrazione e il perché di quei lavori. Da qui in poi è emersa la diversità di vedute tra i diversi gruppi ma anche all’interno degli stessi. Il consigliere del Pd si è detto non soddisfatto delle risposte del sindaco dichiarando che si dovrebbe operare: «come un buon padre di famiglia che quando si accorge dell’urgenza di apportare dei lavori in casa decide di partire dalle cose essenziali e non dall’ampliamento. Nel parco di Rosmarino si è deciso invece di partire direttamente dall’ampliamento». Il capogruppo di “Carbonia Avanti” Giacomo Floris che ha espresso «disappunto per le criticha» e ha ricordato che «200 mila euro derivano da un finanziamento ottenuto esclusivamente per la realizzazione di aree gioco e sport all’aperto». Al momento del voto, il sindaco ha votato a favore così come tutta la maggioranza esclusi due componenti, su cinque, di Carbonia Avanti (oltre a Floris anche Gianluigi Fiori) e l’astensione di Luca Grussu della lista Morittu sindaco. In minoranza tutti a favore tranne Francesca Pili che al contrario del resto del suo gruppo Sinistra Futura ha votato contro, evidenziando diversità di vedute interne.

