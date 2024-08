Tensione sul traghetto: «Insultati e minacciati» 

Segnalazione alla compagnia Grimaldi per un episodio avvenuto qualche giorno fa a bordo della motonave Palermo, sulla tratta Olbia Livorno. Una passeggera sarda chiede conto di una aggressione che sarebbe avvenuta ai danni della donna e del marito subito dopo la partenza del traghetto. La vittima della presunta aggressione fisica e verbale sostiene di essere stata presa di mira da un membro dell’equipaggio del traghetto in presenza di alcuni colleghi. Tutto sarebbe nato dal posizionamento di un materassino gonfiabile e di altro materiale della coppia nella sala delle poltrone. Dice la donna: «Come noi lo hanno fatto anche altri (addirittura i ragazzi col materassino a fianco a noi non avevano neanche una poltrona pagata in quella stanza. ll materassino era in un angolo di una stanza adibita al riposo e li stesso per tutta la durata del viaggio ne sono rimasti altri». La passeggera ha segnalato alla compagnia di essersi spostata sul ponte e di avere trovato una pessima sorpresa: «Le nostre cose non c'erano più, erano accartocciate e buttate da una parte e al posto del nostro materassino c'era sdraiata un' altra persona». L'episodio è stato segnalato alla reception del traghetto, ma la passeggera sostiene di essere stata insultata da un membro dell’equipaggio che poi si sarebbe avventato contro il marito della donna minacciando di picchiarlo. L’uomo è stato fermato dai colleghi presenti. La compagnia Grimaldi è stata informata dei fatti anche durante la traversata.

