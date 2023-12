Tensione nell’Unione Marghine, c’è il rischio commissariamento 

La frattura dell’estate scorsa nell’assemblea dell’Unione dei Comuni si è riproposta identica nella riunione di mercoledì sera, cancellando di colpo quel clima sereno e collaborativo che sembrava si fosse creato il 30 ottobre. L’ente si avvia verso il temuto capolinea, cioè il commissariamento o peggio ancora lo scioglimento. Tutti i contrasti politici sono riemersi nella mercoledì sera: il nuovo presidente, il sindaco di Sindia, Franco Scanu, e i due componenti della giunta esecutiva, il sindaco di Borore, Tore Ghisu, e quella di Noragugume, Rita Zaru, sono stati eletti solo con i voti della metà dell’assemblea poiché il presidente uscente, Gian Pietro Arca, con gli altri quattro sindaci (Bortigali, Lei, Birori, Noragugume) hanno abbandonato l’aula. «Purtroppo la situazione è difficile - dice Scanu - la frattura non è stata risanata e per andare avanti è necessaria l’unità. Voglio tentare una riconciliazione fra le parti, per il bene del territorio». Lui ha però poco tempo a disposizione.

«Eravamo d’accordo per l'elezione di Franco Scanu alla presidenza, affiancato da Silvia Cadeddu e Rita Zaru - dice Arca - ma dall’altra parte non hanno voluto sentire ragioni, nonostante il nostro invito all’unità». Cinque sindaci hanno abbandonato l’aula, mentre gli altri hanno eletto presidente Franco Scanu e consiglieri Tore Ghisu e Rita Zaru. Quest’ultima si è dimessa immediatamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA