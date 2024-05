Tensione nella Sogaer: lo stipendio del manager al centro di due esposti    

Decollano gli esposti alla Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Elmas. Destinazione: Procura della Repubblica e della Corte dei Conti. Al centro della contestazione ci sono gli incarichi, e relativi stipendi, di Marino Piga, amministratore delegato della Spa che controlla lo scalo e al vertice della controllata Sogaer Security. Firmano il documento spedito alle magistrature numerosi componenti del direttivo di Confcommercio Sud Sardegna, con Alberto Bertolotti (presidente) e Fausto Mura in testa.

La denuncia

Sostengono che Piga, in base alla legge, non possa ricoprire ruoli retribuiti in società pubbliche perché in quiescenza. Da pensionato, è la tesi riportata nero su bianco nei documenti consegnati alla Procure, potrebbe assumere incarichi solo a titolo gratuito e per un anno, senza possibilità di rinnovo. Gli stipendi, se la tesi fosse corretta, sarebbero percepiti illegittimamente. Le dodici pagine dell’esposto sono zeppe di date e riferimenti normativi che ricostruiscono la vicenda nel dettaglio. E si risale al 2020.

La ricostruzione

La prima nomina di Piga risale al 2020: l’ingegnere, appena andato in pensione, entra nel consiglio di amministrazione il 4 giugno. «L'assemblea, al contempo», si legge nell’esposto, «stabiliva la determinazione dei compensi per tutti gli amministratori, Piga compreso. Che, tuttavia, rinunciava all'incarico soltanto nel successivo aprile del 2022». L’8 maggio 2023 «Piga veniva nominato per un anno amministratore delegato della Sogaer ma, diversamente da quanto accaduto per il precedente mandato da consigliere», è la sottolineatura, «lo stesso rinunciava immediatamente al compenso». Da un anno intanto (29 aprile 2022) lo stesso ingegnere «era stato nominato Ad della società partecipata Sogaer Security, poi confermato il 29 aprile 2023, sempre con previsione di compenso». In questo caso «mai rifiutato». Nel documento si legge che si ritiene «opportuno precisare che a maggio 2023, l'assemblea dei soci Sogaer provvedeva a sospendere, in via cautelare, la retribuzioni in favore del Piga per la carica ricoperta nella società partecipata».

Le accuse

Nel documento non ci sono giri di parole: «I “valzer” di nomine, incarichi, retribuzioni, rinunzie e sospensioni, che hanno visto protagonisti gli organi sociali, se ben analizzati con occhio giuridico», c’è scritto, «si manifestano, invero, come manovre non senza conseguenze in punto di responsabilità anche penalmente rilevanti». Alle società a controllo pubblico, sostengono gli autori, si applica il regime normativo previsto dal decreto legge 90 del 2014, secondo il quale – riporta l’esposto – anche in Sogaer è «fatto divieto di conferire a soggetti in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati».

La replica

«Le società del gruppo Sogaer», fanno sapere dalla società , «hanno sempre operato nella massima trasparenza e sono in atto tutte le azione necessarie per la propria tutela. Inoltre, Piga dichiara: «Le mie azioni sono sempre state rigorosamente improntate al rispetto della legge e scrupolosamente aderenti al Codice Etico della società di cui mi onoro di essere amministratore delegato. Mi attiverò per perseguire penalmente e civilmente nelle sedi opportune, coloro che stanno tentando di gettare discredito sul mio operato».

