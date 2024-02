Tensione nel Pd, il consigliere Loddo passa al gruppo misto 

Le imminenti elezioni regionali continuano a destabilizzare gli equilibri del Consiglio comunale.

Come un fulmine a ciel sereno il consigliere Marco Loddo esterna il personale sostegno alla corsa per un posto in Consiglio regionale ad un candidato del Progetto Sardegna di Soru, lascia il gruppo consiliare del Pd, si dimette dalla carica di presidente della commissione Politiche sociali e passa al Gruppo misto: «Una scelta dolorosa ma necessaria. - dichiara - che muove anche dalla distanza che da tempo mi separa dalla compagine politica in cui ho militato per oltre un decennio e a cui sono grato, così come sono grato a tutte e tutti coloro che hanno condiviso anni di militanza faticosi ma soddisfacenti, sempre all’insegna di un orizzonte politico che fosse esclusivamente il bene della città, del territorio e anche della nostra Isola. La distanza si è irrimediabilmente acuitasi dopo il concretizzarsi, in occasione di queste elezioni, di dinamiche e metodi decisionali che non ho affatto condiviso, sia a livello nazionale che locale». Sulla decisione di dimettersi anche dalla presidenza della V Commissione, Loddo precisa che : «Verrebbero a mancare i presupposti per il prosieguo, trattandosi di un incarico di natura prettamente politica». Intanto Franca Fara, capogruppo Pd, tiene a precisare che la scelta di Loddo sia dipesa esclusivamente da fattori esterni al gruppo: «Il quale - dichiara - lavora in perfetta armonia».

Prima l’uscita dalla lista “Mauro Usai Sindaco” di Federico Melis e Gianna Concu, passati al gruppo misto, poi l’esternazione dell’appoggio ad un candidato alle regionali del sindaco Mauro Usai (che ha scatenato le reazioni di contrarietà del Pd e di alcuni consiglieri di maggioranza), hanno prodotto una serie di inaspettati scricchiolii che minano seriamente gli equilibri di una maggioranza apparentemente coesa fino a poche settimane fa. La sensazione è che da qui all’indomani degli scrutini, possano esserci ulteriori colpi di scena. (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA