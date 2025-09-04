Tensione in ospedale, arrivano i carabinieri 

Momenti di tensione al reparto di Medicina dell’ospedale Cto. Ieri pomeriggio sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare gli animi e riportare la calma tra personale sanitario e pazienti. I militari sono stati chiamati dai parenti di un ragazzo, Sergio Melis di 18 anni) ricoverato in seguito alla puntura di una spina di palma. «Sabato scorso - racconta Efisio Melis, padre del ragazzo - ho dovuto accompagnare mio figlio al pronto soccorso perché aveva la febbre alta e accusava forti dolori alla gamba: dopo qualche ora dall'arrivo è stato sommariamente visitato ma, nonostante egli stesso abbia spiegato al personale sanitario che la causa di tutto sarebbe potuta essere imputabile a una spina di palma accidentalmente conficcatasi nel polpaccio. Ma è stato dimesso e gli sono state prescritte terapie antidolorifiche e antinfiammatorie».

Il giorno dopo

Sembrava essersi tutto risolto ma, il giorno dopo, il giovane è svenuto in casa e si è reso necessario un altro viaggio verso il pronto soccorso. In questa seconda occasione, tramite esami radiologici, è stata riscontrata l'effettiva presenza di una spina di palma arrivata nel frattempo fino all'altezza della coscia. «A quel punto - spiega Annalisa Argiolas, madre del ragazzo - si è reso necessario ricoverare nostro figlio perché quel corpo estraneo aveva causato una pericolosa infezione che, oltre ai trattamenti terapeutici di base, necessitava soprattutto di una tempestiva operazione chirurgica per rimuovere la spina». Però quell'intervento, che in una situazione di ordinaria efficienza sarebbe stato di routine e risolto in tempi brevi, non è stato effettuato fino a ieri. Questa situazione, che ha comportato un aggravamento delle condizioni di salute del giovane, ha scatenato la rabbia dei suoi genitori i quali, in mancanza di chiare ed esaustive risposte in merito all'intervento chirurgico non più rimandabile, hanno deciso di richiedere, a tutela dei diritti del ragazzo, l'intervento dei carabinieri.

Il litigio

Al termine di una intensa (e allo stesso tempo tesa) trattativa si è deciso di trasferire il giovane paziente presso l'ospedale Sirai nel quale, come hanno fatto sapere gli stessi genitori, sarà finalmente operato. «Non vogliamo accusare i medici - conclude Efisio Melis - perché hanno comunque fatto ciò che era nelle loro loro competenze e possibilità. La nostra rabbia è diretta verso un sistema sanitario ormai al tracollo e che non riesce più a garantire nemmeno l'assistenza di base».

In merito all'accaduto, il primario del reparto e la direzione sanitaria della Asl, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa.

