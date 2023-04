Tensione in maggioranza sulle nomine rinviate Fi: situazione insostenibile 

La maggioranza in tensione per le ultime nomine di legislatura. Giovedì scorso la Giunta ha indicato il nuovo direttore generale dell’Urbanistica (Giovanni Spanedda), ma restano ancora undici caselle da riempire. Le forze politiche del centrodestra non hanno raggiunto la quadra, evidentemente, ma Forza Italia non è più disposta ad aspettare. «Il continuo rinvio della designazione dei dg è insostenibile», attacca il vicecapogruppo in Consiglio regionale Emanuele Cera, che parla di «stallo della macchina amministrativa». L’azzurro si riferisce principalmente alla mancata sostituzione di Massimo Temussi (oggi direttore dell’Anpal) alla guida del Centro regionale di programmazione. Gli altri da indicare sono i dg dell’Ufficio speciale dell’Autorità di gestione del programma Eni Cbc Bacino del Mediterraneo, della presidenza della Regione, degli Affari generali, dell’Agricoltura, dei Trasporti, e delle Politiche sociali. Entro la fine del mandato, Christian Solinas potrebbe anche nominare i tre capi dipartimento, figure previste nella legge sugli staff approvata ormai due anni fa.

«Un miliardo bloccato»

«In un momento così delicato e importante come quello che stiamo attraversando, un esempio tra tutti, ma non l’unico, riguarda il blocco delle attività legate alla programmazione dei fondi comunitari del Po-Fesr 2021-2027 destinati alla Sardegna», aggiunge Cera. In pratica, circa un miliardo di euro bloccati a causa della mancata nomina del direttore del Centro di Programmazione. «Il principale fulcro della nostra macchina amministrativa attraversa così un lungo momento di inattività e una scarsa operosità, come se la macchina regionale fosse ferma ai box in attesa di essere rimessa in pista a gara ormai pressoché conclusa», prosegue l’azzurro, «una condizione di attesa inaccettabile e non più rinviabile che dovrebbe far riflettere tutta la maggioranza ma che, invece, sembrerebbe non interessi nessuno, tant’è che anche all’ultima riunione di Giunta è stata fatta solo una nomina, mentre delle altre nessuna traccia». Ora, conclude, «se la Giunta è ancora viva, che batta un colpo».

Malumore azzurro

È da un pezzo che Forza Italia cerca di scuotere l’esecutivo. In occasione della mozione di sfiducia contro Solinas, pur rigettandola, avevano contestato la mancata concertazione del parere favorevole espresso in conferenza delle Regione sulla legge Calderoli sulle Autonomie differenziate.

Da mesi, inoltre, gli azzurri sottolineano la necessità di accelerare l’azione di governo in questi ultimo anno di legislatura su temi come la riforma degli enti locali, la continuità aerea e i trasporti interni, il nuovo piano casa e la sanità. (ro. mu.)