Tensione in Consiglio sulla crisi idrica 

Nuovo e durissimo attacco sulla crisi idrica di “Noi per Domusnovas”.

Il gruppo di minoranza (capogruppo Maria Giovanna Carta) contesta la recente riunione fatta con maggioranza e Domusacqua, e accusa l’esecutivo di «aver organizzato feste e festicciole prima della crisi anziché aver monitorato consumi e livello delle sorgenti».

Anche il potabilizzatore comunale, attivato per la prima volta nella crisi di 6 anni fa e poi dismesso, finisce nel mirino: «Per 4 anni non avete vigilato né tenuta pronta la struttura per le necessità». Il gruppo pone un gran numero di domande anche sui precisi ruoli di Comune, Domusacqua e di un consulente nella gestione della crisi: «Non è chiaro chi abbia in mano le redini e vorremmo sapere chi avrebbe azionato la pompa in mancanza d’acqua (come riferito dal presidente dimissionario della Domuscqua Raspitzu), causando il guasto del 15 settembre». Contestata anche l’annunciata nuova condotta per Punta Gennarta».

Piccata la replica della sindaca Isangela Mascia: «C’è un ente gestore per monitorare le sorgenti. Ricordo che siamo l’unica amministrazione finora ad aver messo mano alle condotte per via delle perdite ed abbiamo attivato le autobotti. Attendiamo di conoscere le vostre soluzioni: noi lavoriamo al lungo ed al breve termine, con un sistema di filtraggio che a breve permetterà di immettere acqua in rete da via Roma».

RIPRODUZIONE RISERVATA