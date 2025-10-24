Tensione in Consiglio sul documento di programmazione 

È stato un Consiglio comunale veloce quello che ieri pomeriggio, a Elmas, ha portato in discussione nove punti all’ordine del giorno. Tutto liscio per i primi sei, con l’approvazione del bilancio consolidato del 2024, della sesta variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e del riconoscimento di tre debiti fuori bilancio.

Per gli ultimi due argomenti da approvare, cioè la quarta variazione del Documento unico di programmazione 2025-2027 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2025/2027, il confronto ha invece preso un’altra piega: «Il gruppo “Pd+Indipendenti” - ha annunciato il consigliere di maggioranza Giacomo Carta - si è astenuto dal votare gli ultimi due punti. Non per disinteresse ma perché, ancora una volta, non siamo stati adeguatamente coinvolti nei processi decisionali».La replica della sindaca Maria Laura Orrù: «Francamente dispiace perché fu lo stesso Carta a dichiarare, durante le precedenti sedute, che lui e il suo gruppo non avrebbero partecipato alle sedute di maggioranza, di fatto autoescludendosi dal dibattito interno alla maggioranza. Dal mio canto desidero ribadire che le porte sono aperte e che il loro gruppo è sempre il benvenuto a partecipare agli incontri che svolgiamo ogni lunedì».

