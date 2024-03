Tensione in aula, slitta il piano di zona 

La disciplinare sui piani di zona di Iglesias non viene votata. È la prima volta in sette anni che i membri della maggioranza palesano vedute diametralmente opposte e non trovano un accordo

In aula

Il punto all’ordine del giorno sulla disciplina dei piani di zona ha, infatti, diviso i consiglieri. Dopo un’infuocata conferenza dei capigruppo si è deciso di approfondire in sede di commissione comunale il regolamento che consentirà ai soggetti interessati di passare dal diritto di superficie a quello di proprietà e annullare i vincoli sui prezzi di vendita.Quello andato in scena mercoledì è stato un Consiglio comunale nato già all’insegna della tensione: per le polemiche di Luigi Biggio (FdI), assente perché in disaccordo con la decisione di convocare i lavori in concomitanza ai riti della Settimana Santa e per l’esordio di due nuovi gruppi consiliari in maggioranza (Progetto Sardegna e Iglesias Avanti).

Il dibattito

Proprio dal capogruppo di Progetto Sardegna, Simone Pinna, parte l’ipotesi di dover approfondire la tematica sui piani di zona in sede di commissione; l’ex progressista ritiene l’argomento troppo complesso per poter essere votato in tutta fretta.Alle perplessità di Pinna fa eco Marco Loddo (Progetto Sardegna), il quale ha espresso la piena contrarietà al voto privo di un passaggio dell’argomento in commissione. Anche Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias), chiede sia sospesa la proposta e Federico Melis (Iglesias Avanti) commenta: «È stato commesso l’errore di portare in aula un caso spinoso senza averlo fatto passare in commissione. Dalla relazione del consulente tecnico sono emerse delle perplessità, con i dovuti passaggi le stesse si sarebbero capite e risolte per poi riuscire ad evadere l’atto in Consiglio in tutta serenità».Il consigliere d’opposizione Simone Saiu commenta: «Dopo tanto tempo ho visto un Consiglio che si è ripreso i suoi spazi, confrontandosi anche aspramente su temi che, oltre ai profili tecnici, hanno una valenza politica importante, dato che incidono sulle tasche dei soggetti che hanno acquistato in cooperativa. Giusto il passaggio in commissione, occorrerebbe però coinvolgere i diretti interessati prima di approvare questi provvedimenti, e non dopo».È proprio sui diretti interessati, cooperative e cittadini privati, si concentra la riflessione di Antonio Zedde (Nuova Iglesias): «La precisa disamina del consulente tecnico ha posto dei quesiti sul quale occorre riflettere e i cittadini interessati devono aver chiare quali siano le condizioni».

