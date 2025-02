Tensione in Aula: «Fermate il tubo» 

«Dovete fermare il progetto di Terna, è a rischio la campagna e la salute di chi ci abita e lavora». Lo hanno ribadito ieri comitati locali e attivisti della rete Pratobello arrivati da diverse parti dell’Isola, presenti al dibattito nel Consiglio comunale di Selargius sulle motivazioni che hanno spinto l’amministrazione di piazza Cellarium a chiedere la sospensiva delle autorizzazioni al Tyrrhenian link, la dorsale elettrica che collegherà con doppio cavo la Sardegna al resto della Penisola. E che per Selargius significa due ulteriori centrali in campagna.

Un dibattito iniziato con le scintille. «Siamo qui per difendere la Sardegna, basta speculazione nel nostro territorio», le urla dei No Tyrrhenian link e dei rappresentati del comitato permanente in difesa del popolo sardo. Proteste intervallate da flash mob con l’Anonymus sardo, sceso davanti ai banchi del Consiglio per sensibilizzare sul rischio speculazione energetica.

Al centro della discussione la relazione agronomica determinante per la richiesta di sospensiva presentata di recente, che ha confermato il “grave impatto ambientale” nelle zone a ridosso dei terreni che saranno attraversati dai cavidotti.

Fra gli interventi quelli della consigliera comunale Francesca Olla che ha sollecitato «la mappatura del territorio in commissione Urbanistica». E del collega di minoranza Franco Camba, primo firmatario di un ordine del giorno approvato da quasi tutto il Consiglio. Nel documento viene chiesto al sindaco di «adottare tutti gli atti in suo potere, per la salvaguardia della salute pubblica, dell’ambiente e del settore agricolo-zootecnico locale». E di «sollecitare la Regione e gli enti sovraordinati affinché intervengano per la tutela del territorio di Selargius».

Allarme che si somma all’ennesimo progetto elettrico che rischia di concretizzarsi nell’agro selargino: un impianto elettrochimico in località Cuccuru Matt’e Masoni. «È necessario bloccarlo», chiedono dal comitato cittadino. «Vogliono fare delle campagne selargine un'area industriale dedita alle servitù elettriche d’oltremare: il Comune di Selargius, la Città metropolitana, e la Regione, devono opporsi in tutte le maniere possibili». «Progetto», ha assicurato il sindaco Gigi Concu, «a cui ci opporremo appena arriverà istanza ufficiale in Comune, mi auguro che Ministero e Regione blocchino tutto». E sui tempi della sospensiva per il Tyrrhenian link ha annunciato: «Terna ha venti giorni di tempo per rispondere alla nostra istanza, poi agiremo di conseguenza».

