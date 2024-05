Tensione in aula: «10 anni a processo ma parlavo di auto» 

Il match in aula tra la pm della Dda, Rossana Allieri, e l’ex consigliere regionale sardista, Giovanni Satta, è durato più di due ore. Ieri la magistrata ha cercato di dimostrare davanti ai giudici del Tribunale di Tempio che, quando Satta, intercettato dai Carabinieri, parlava di cose da fare e da portare, chilometri, sigle, roba buona o cattiva, si riferiva alla cocaina che gli sarebbe stata data da un clan albanese. E l’ex sindaco di Buddusò in diversi momenti ha perso la pazienza, rispondendo con durezza alla pm: «Parlavo e mi occupavo solo della vendita di auto, non di altro. Subisco da dieci anni questo processo».

È stato un contro esame particolarmente teso quello dell’udienza di ieri, nel processo a carico di alcuni presunti componenti e complici di una banda sardo albanese di trafficanti di cocaina. Dopo avere risposto alle domande dei suoi difensori, Angelo Merlini e Donatella Corronciu, l’ex esponente sardista (accusato di avere collaborato con il clan dei fratelli Bici) si è sottoposto alla trafila di contestazioni della pm Allieri. Secondo la magistrata, Satta faceva circolare la cocaina che gli veniva data dagli albanesi. E in particolare le contestazioni si sono concentrate su due episodi avvenuti nel 2013, gli incontri di Satta, a Olbia e a Orotelli, con due persone, Andrea Mulas e Giovanni Battista Pira. L’ex consigliere regionale è stato netto: «Dovevo vendere una Smart e una 500». Per la pm invece a Mulas vennero consegnati 15 grammi di cocaina. E le difese hanno subito portato in aula un testimone oculare: «Ero presente all’incontro tra Satta e Mulas, non ci fu alcun passaggio di cocaina». L’ex consigliere regionale ha anche negato che il suo nome fosse nell’agenda dei collaboratori dei boss albanesi. Va ricordato che il capo dell’organizzazione, Eugert Bici, ha scagionato Satta. Prossima udienza il 5 giugno.

