Tensione e accuse,  a Oslo si gioca Norvegia-Israele 

«Non si può ignorare il fatto che questa partita è speciale per ragioni che vanno oltre lo sport. Ma i miei giocatori l'hanno gestita bene, spero che tutto si svolga pacificamente durante la partita». La Norvegia affronta Israele e il ct norvegese Stale Solbakken appare più preoccupato dal clima attorno alla partita di qualificazione al Mondiale, che non dall'assenza del regista di centrocampo, Martin Odegaard. «Abbiamo gestito bene la situazione e siamo stati in grado di dare il massimo in circostanze del genere - ha aggiunto il ct - la tregua a Gaza? Spero che tutto vada bene per tutte le parti coinvolte e che tutti siano contenti. Questa situazione è molto più grande del calcio».

L’attesa

Oslo si prepara ad accogliere la nazionale israeliana con imponenti misure di sicurezza attorno allo stadio Ullevaal, oggi alle 18. Per la Norvegia una vittoria rappresenterebbe il passo decisivo verso la qualificazione diretta ai mondiali del 2026 in Nord America. Tutta l'attenzione, però è sui possibili disordini: la capienza è stata ridotta a tremila spettatori, con tutte le strade attorno all'impianto chiuse cinque ore prima del match. L'incasso della partita sarà devoluto dalla federcalcio norvegese a “Medici senza frontiere”, per finanziare l’assistenza alla popolazione di Gaza e delle aree circostanti. Polemica a distanza con la federcalcio israeliana, che imputa alla Norvegia di aver formulato accuse a Israele senza aver “condannato l'assassinio di migliaia di israeliani”.

