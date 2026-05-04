Tensione all’ultimo Consiglio prima delle elezioni 

La sindaca Debora Porrà lo rivela a fine seduta: «È stato l’ultimo Consiglio comunale del mandato. Auguri alla cittadinanza ed al paese e saluti a tutti i consiglieri». Un commiato che arriva ad un mese dall’appuntamento elettorale del 7 e dell’8 giugno per il quale ha rotto gli indugi da qualche mese Francesco Mameli (ex vice sindaco passato all’opposizione nel dicembre 2025 ed ora a capo della civica Noi per Villamassargia con pezzi della minoranza) ma non ancora la sindaca che dovrebbe correre per il suo terzo mandato consecutivo.

In aula i toni distesi, malgrado fosse presente nei banchi di minoranza il solo Fabio Secci, si sono registrati solo al termine di una seduta che ha permesso, ancora una volta entro la prima scadenza normativa, di approvare il rendiconto di gestione 2025. «Il risultato di competenza - ha esordito la sindaca - è di 856 mila euro e abbiamo un fondo cassa al 31 dicembre di 3,82 milioni di euro con un risultato di amministrazione in avanzo di 1,14 milioni, di cui 849 mila di parte vincolata e 207 mila di parte disponibile». Fabio Secci ha attaccato evidenziando «un indebitamento pro capite raddoppiato dal 2023 ad oggi (oltre 600 euro a residente)» ed ha chiesto conto del mutuo di 725 mila euro contratto nel 2024. «Riguarda il progetto Manu a s’Ortu Mannu premiato dal Ministero della Cultura e capace di creare lavoro e preservare l’uliveto - ha replicato Porrà per poi ricordare «i 27 mutui ereditati nel 2015 con 166 mila euro di rate continue ed i 6, dei quali 3 ereditati, ancora attivi oggi». Attriti anche per la convenzione stretta con Sardara, Narbolia e Santa Giusta per un bando Pnrr che porterà in cassa 112 mila euro per il rinnovo degli arredi della scuola dell’infanzia: Secci parla di «finanziamento che non risulta», contesta le certificazioni montessoriane («nessuna sezione Montessori riconosciuta all’interno del comprensivo Meloni») e si chiede «che fine abbia fatto il progetto del polo didattico per l’Infanzia Ilaria Alpi del quale sono rimasti solo i grembiuli gialli». Immediata la levata di scudi di tutta la maggioranza con la sindaca a certificare l’arrivo dei 112 mila euro ed a difendere, elencando i tanti progetti attivi, attenzione e sostegno al curricolo 0-6 per il quale «abbiamo esaurito l’intero iter».

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