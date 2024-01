Tensione alle stelle: equilibri a rischio  tra Meloni e gli alleati 

La questione sarda ha riportato la tensione nel centrodestra ai massimi livelli. E gli equilibri in tutte le Regioni al voto rischiano di saltare. Se nell’Isola non si ricandida il governatore uscente, avverte la Lega, si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre. Replica a stretto giro di FdI che punta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: se Carroccio e Psd’Az intendono tagliare i ponti, facciano pure. Al partito della Meloni non sarebbe piaciuto l’aut aut del vicesegretario leghista Andrea Crippa. Frizioni che si sono registrate a meno di ventiquattro ore dal tavolo sardo del centrodestra che a maggioranza si è espresso per Truzzu, e soprattutto dopo le parole distensive della premier Giorgia Meloni: «Vorremmo non arrivare troppo a ridosso per selezionare i candidati, soprattutto per le cariche monocratiche, perché più si avvicina il voto, più il clima diventa arroventato, ma abbiamo sempre risolto in passato, figuriamoci se non risolviamo adesso». Sarà pure così, ma intanto la Lega sarebbe pronta a rompere sulle Regionali.

Nodo Forza Italia

Perché, soprattutto su un punto ha insistito ieri Crippa. Al tavolo regionale i tre partiti maggiori non hanno raggiunto una convergenza: «La Lega portava Solinas, FdI Truzzu, ma Forza Italia non ha dato nessuna indicazione». Facendo emergere, di fatto, l’ambiguità della posizione azzurra, anche in considerazione delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal coordinatore Tajani sul fatto che «gli uscenti, compreso Bardi in Basilicata devono essere confermati». In Sardegna, intanto, il presidente del Psd’Az Antonio Moro sostiene che «il tavolo regionale non ha raggiunto alcuna intesa unitaria e non ci sono al momento candidature ufficiali condivise che possano arrogarsi il titolo di coalizione di centrodestra, civico e sardista». Il coordinatore della Lega Michele Pais conferma: «Restiamo fermi sulla posizione che la continuità sia una scelta di buonsenso. Non è logico cambiare gli amministratori senza motivo, quindi andiamo avanti con Solinas e il centrodestra unito». Ma il deputato di FdI Gianni Lampis rilancia: «Il centrodestra sardo ha scritto un nuovo corso della politica regionale, segnando un cambio di passo rispetto al passato. Paolo Truzzu è il presidente dei sardi scelto dai sardi. Avremmo potuto imporre un nome facendolo calare da Roma, invece ieri il primo partito della nazione si è posto alla pari di tutti gli altri movimenti nazionali e regionali della coalizione. Questo risultato storico, decisivo e indiscutibile, valorizza quel concetto autonomistico che da sempre sta a cuore anche ai partiti nazionali come Fratelli d'Italia».

Il retroscena

Certo è che nel pomeriggio di giovedì, al tavolo di Palazzo Tirso, secondo quanto trapelato, FdI ha avuto dai vertici nazionali pieno mandato a chiudere su Truzzu, cercando l’unità – certo – ma anche a costo di avere solo la maggioranza a favore del sindaco di Cagliari. Come poi è stato. Per Forza Italia c’era Ugo Cappellacci che, lasciando Palazzo Tirso, non ha rilasciato dichiarazioni. D’altronde avrebbe parlato il comunicato poi trasmesso dalla coordinatrice di FdI Antonella Zedda. Lo stesso che indicava la candidatura «a larga maggioranza di Truzzu». Comunicato nel quale, sempre secondo indiscrezioni, il presidente uscente Christian Solinas premeva perché emergesse semplicemente la presenza di due candidati. (ro. mu.)

