Tensione alla vigilia del Giorno del Ricordo 

Puntuali come la ricorrenza, le schermaglie tra antifascisti e fascisti sono iniziate già ieri, alla vigilia della Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe. Ieri mattina su un muro in via San Lucifero che fa da recinzione al parco che ospita il monumento, è stato imbrattato da un’enorme scritta tracciata con la vernice in cui si leggeva “Fascisti carogne, tornate nelle Foibe”. È stata allertata la Digos della Questura, i cui investigatori hanno fotografato tutto prima di dare, agli operai del Comune, il via libera per ritinteggiare quel muro deturpato durante la notte tra sabato e ieri.

Oggi la cerimonia

Proprio nel Parco dei martiri delle Foibe sono in programma alle 19,30 le celebrazioni per il Giorno del ricordo, istituito nel 2004 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe volute da Tito, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. I primi firmatari di quella legge furono Roberto Menia (senatore di Fratelli d’Italia) e Ignazio La Russa (presidente del Senato), entrambi con un passato da militanti del Movimento sociale italiano.

Le tensioni

Le scaramucce tra fascisti e antifascisti a Cagliari non sono certamente un fatto isolato. Scritte contro i seguaci del regime di Mussolini sono comparse anche in corso Cinnato a Torino, che ospita una targa in ricordo delle vittime delle Foibe, e alla Foiba di Basovizza a Trieste. Tutti gli anni, in occasione del 10 febbraio (la data che la legge fissa per il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe), in moltissime città italiane si organizzano iniziative in ricordo dei martiri trucidati in Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia. E tutti gli anni si verificano “guerre” di slogan sui muri e durante le manifestazioni organizzate dai due opposti schieramenti, non di rado con incidenti.

La vigilanza

La questora, Rosanna Lavezzaro, ha dato disposizione a tutte le forze dell’ordine di vigilare affinché non si verifichino scontri fra chi sarà in piazza oggi per omaggiare i martiri delle Foibe e chi contesterà le manifestazioni indette nel loro ricordo. In particolare la Digos, sotto il controllo del suo dirigente Antonio Nicolli, terrà sotto stretta osservazione gli obiettivi sensibili e vigilerà sul corretto svolgimento di tutte le manifestazioni delle diverse opinioni in una giornata che, a distanza di otto decenni dalla caduta del regime fascista, continua a dividere.

