Tensione alla Marina, risse e polemiche «Pronti a farci giustizia»  

«Ostaggi di questi nullafacenti. Tutti i giorni della settimana. Vi dovete occupare della sicurezza alla Marina. O ci faremo giustizia da soli». Claudio Mura è il titolare della Antica Hostaria, storico ristorante di Cagliari, nel quartiere a ridosso del porto. Da via Cavour affida ai social la sua invettiva, carica di rabbia, per denunciare l’ultimo episodio di violenza che ha visto coinvolta la sua attività. Era sabato notte: «I clienti stavano mangiando all’esterno quando due nordafricani hanno iniziato a picchiarsi. Mentre se le davano sono finiti su un tavolo, hanno distrutto i bicchieri e un ombrellone».

L’esasperazione

La definizione di «nullafacenti» usata dall’imprenditore per definire alcuni “personaggi” che si aggirano per il rione è forse la più diplomatica. Nel suo video, che viene dopo la pubblicazione delle foto dei danni, c’è un’escalation di termini sempre più duri e critici. Con un passaggio sulla contrapposizione tra «noi», gli italiani, e «loro», gli stranieri. Anche se Mura ne ha anche per «i nostri»: sarebbero i gruppi di ragazzini, sardissimi, che nel fine settimana creano problemi nella zona, con schiamazzi alcolici – e risse – che si protraggono fino a tarda notte.

Sabato nero

La cronaca di una serata di (stra)ordinario disordine nei vicoli della Marina però non è ancora finita. Dopo lo scontro fra i due stranieri, prosegue Mura, «sono arrivati i carabinieri: “Siamo qui perché abbiamo appena finito un intervento per una vicenda simile”, mi hanno detto. Non hanno neanche fatto a tempo a raccogliere la denuncia che è arrivato un altro di questi, ubriaco, che è finito sull’auto dell’Arma». Pochi minuti dopo, quando gli animi erano ancora accesi, «eccone un altro, che passa accanto a un tavolo e ruba un posacenere. Gliel’ho fatto restituire gentilmente», racconta ancora il ristoratore, mostrando una smorfia che lascia intendere il contrario.

La reazione

Mura non teme di essere bollato come “razzista”: «Qui devono rispettare le nostre regole», attacca ancora. Il ragionamento prosegue seguendo un filo logico abbastanza scontato nel suo sviluppo, che porta a respirare aria di ronde e giustizia fai da te: «Se il Comune non garantisce la sicurezza, sappiano questi signori che la loro libertà finisce dove inizia la mia. E la difenderò a bastonate».

Clima teso nel quartiere

Uno sfogo, quello di Mura, che arriva da un quartiere dove le tensioni, soprattutto nel fine settimana, sono continue. Sotto accusa finiscono anche le bande di ragazzini «che girano ubriachi a tutte le ore». Gli stessi che provocano le contestazione da parte dei residenti del centro storico, riuniti in comitati e sempre più agguerriti. Solo qualche sera fa uno di loro è dovuto intervenire, tra via Cavour e via Barcellona, per scacciare un fisarmonicista che sparava note a tutto volume da un amplificatore, mentre chiedeva soldi. Più “malamovida” questo, per usare un termine abusato, che elemento di “insicurezza”. Ma chiaro segno dello stato d’animo di chi alla Marina ci vive. A differenza del passato, sotto accusa non ci sono i locali. Ma soprattutto certe rivendite, che somministrano alcolici fuori orario. E la mancanza, o insufficienza, dei controlli.

