Tensione ad Alghero sulla Pratobello 24 Domani lo Sveglione sotto il Consiglio: gli attivisti festeggiano in tenda a Cagliari 

Capodanno si avvicina e per il Presidio del popolo sardo è il momento dell’organizzazione. Ma, alla lente degli attivisti, non sono di sicuro sfuggiti alcuni accadimenti.

Il caso

Dal punto di vista istituzionale, in Consiglio comunale ad Alghero, qualche giorno fa è stata bocciata la proposta, formulata da Michele Pais (Lega), ex presidente dell’assemblea di via Roma, che chiedeva alla maggioranza di condividere un ordine del giorno per spingere l’avvio della discussione della Pratobello 24 proprio in Consiglio regionale: «Parliamo di una legge che non è per niente superata dalla sbagliata “legge aree idonee”, ma la cui discussione in Consiglio regionale rappresenta il rispetto della sovranità popolare, in democrazia», scrive Pais in un documento. «Ho provato a sostenere un principio di democrazia, un ragionamento di diritto. Ma niente. Ancora una volta si tradisce la volontà popolare».

Nuovi trasporti

Non è tutto. Dal 7 al 15 gennaio si segnalano chiusure al traffico notturne delle strade in direzione Villacidro per consentire il trasporto di pale eoliche nelle zone interessate a interventi di repowering eolico. Almeno così riferiscono gli attivisti: «Ovviamente, in quei giorni, non andremo a letto presto», fanno sapere. «Saremo presenti al passaggio delle pale in modo pacifico, come abbiamo sempre fatto, fin dai presidi nel porto di Oristano quest’estate».

La rivolta

La protesta, insomma, procede spedita. E nel senso della protesta pacifica va inquadrata anche la presenza del Presidio del popolo sardo domani in via Roma. «La Pratobello 24 è l’unica legge capace di fermare l’assalto eolico in atto contro la nostra terra», proseguono i militanti. «La legge sulle aree idonee non porterà a nulla, se è vero che potrebbe essere cassata dal Governo, chiudendo per la Sardegna ogni spiraglio di tutela». Domani, non è un caso, gli attivisti effettueranno dei flash mob nelle strade dello shopping che richiameranno i motivi della protesta con striscioni e felpe da “battaglia”. Ma solo per ricordare ai cagliaritani che la Sardegna deve reagire. Quindi, dopo aver accolto il 2025 con lo Sveglione, dormiranno in tenda.

Le scritte

In questa direzione sembrano inquadrarsi le scritte (No aree idonee) comparse nelle principali strade sarde di collegamento alle città e, quindi, ai porti e agli aeroporti. A rivendicare il gesto è stata una sigla, finora sconosciuta nella costellazione di movimenti e comitati della Rete contro l’assalto eolico all’Isola.

La R che avvolge i Quattro mori sta per Rebellia, termine sardo utilizzato per definire la rivolta. Insomma, i temi sul tavolo sono abbastanza numerosi e l’impressione che sarà un’apertura di 2025 particolarmente surriscaldata anche nelle piazze è ben più di un pensiero.

RIPRODUZIONE RISERVATA