Tensione, accuse e polemiche prima della tregua “a tempo” 

«Una soluzione strutturale per il costo dell’energia della Portovesme srl per assicurare la continuità produttiva di Portoscuso e San Gavino fino alla riconversione». È la proposta del governo con cui si è chiuso il teso vertice ministeriale di ieri, in videoconferenza, tra la sottosegretaria del ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, Regione, Portovesme srl e organizzazioni sindacali, con la richiesta all’azienda di non interrompere l’attività produttiva.

Il vertice

È iniziato poco dopo le 10, in un’atmosfera di forte preoccupazione: impossibile ignorare quei lavoratori che hanno seguito la videoconferenza dai loro telefonini sulla ciminiera. Non sono mancati i momenti di tensione, come quando uno dei quattro ha parlato con la sottosegretaria, con la voce rotta dalla stanchezza e dalla rabbia: «Vogliamo essere convocati a Roma per firmare un protocollo per dirci cosa è in grado di fare il governo per salvare 1200 posti di lavoro; per dire alla Portovesme srl che riceverà le stesse attenzioni di altre imprese. Altrimenti vi dovete sentire responsabili di quello che succederà». Ancora tensione per l’incontro a Roma, i sindacati hanno chiesto che fosse convocato al più presto con il pensiero ai quattro colleghi asserragliati sulla ciminiera, poi si è trovato un punto d’incontro. La prossima settimana inizieranno le interlocuzioni con gli altri ministeri e i singoli soggetti (azienda, fornitori di energia, Regione), poi incontro al ministero entro due settimane.

Le ipotesi

Sono diverse le strade che il governo intende seguire. «Esiste lo strumento del credito d’imposta al 45 per cento, inoltre in questa partita è fondamentale sentire i player nazionali dell’energia - ha detto la sottosegretaria Fausta Bergamotto - parallelamente si può costruire una soluzione strutturale sul costo dell’energia, che richiederà interlocuzioni con altri ministeri». Il presidente della Regione Christian Solinas ha ricordato che la produzione della Portovesme srl è strategica per il Paese: «Oggi in Italia il fabbisogno di zinco è di 350 mila tonnellate, la Portovesme non copre neanche la metà, non possiamo rinunciare a questa produzione. Il credito d’imposta del 45 % sia esteso a tutto il 2023 per riallineare le produzioni sarde a quelle del resto del Paese e se non è possibile possiamo mettere in gioco risorse già assegnate alla Sardegna, come quelle del Piano Sulcis e del Just Transition Fund». Tra gli interventi anche quello dell’amministratore delegato della Portovesme srl, Davide Garofalo, che ha ribadito come al momento non ci sia una soluzione al caro-energia: «Obbiettivamente i prezzi dell’energia sono non compatibili con il tipo di produzione che abbiamo nei nostri impianti».