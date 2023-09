Tensione a Bancali, segnalazione al Governo 

La situazione di Bancali arriva fino al governo. Ed è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Luca Babudieri, dopo l’ennesimo episodio di violenza contro gli agenti, a segnalare le criticità della struttura alle alte sfere della politica nazionale. «Sarà certamente fondamentale - afferma Babudieri - la nomina del direttore del carcere, che è oggi solo provvisorio». Così come il comandante della polizia penitenziaria in un contesto dove il personale è composto da 294 unità sulle 395 previste. “Una carenza di organico che deve essere integrata, così come servirebbero anche strumenti idonei alla difesa”. E l’emergenza adesso sarà illustrata, attraverso i rappresentanti di FdI in maggioranza, anche al ministero della Giustizia. (e.fl.)

