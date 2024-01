Tenores di Bitti  con Mahmood? 

Saranno i Tenores di Bitti ad accompagnare Mahmood sul palco dell’ Ariston nella serata di venerdì, quella dei duetti? La certezza ancora non c’è, perché dall’entourage del cantante non trapela nulla, le bocche sono cucite, i no comment di rigore. Eppure, tra i corridoi del Teatro, la notizia va veloce: Mahmood ha scelto. E ha scelto di omaggiare la sua terra. D’altronde, mamma Anna, nata e cresciuta a Orosei, è la sua roccia, il suo punto fermo, il suo riferimento. E la Sardegna, per Mahmood, è quella casa in cui rifugiarsi per comporre la sua musica. Il brano scelto? C’è chi scommette su “No potho reposare”, un grande classico che il divo, 31 anni, ha cantato più e più volte durante i concerti nell’Isola. Dedicandolo, ogni volta, proprio alla madre e alla sua famiglia. Quella che non lo ha mai lasciato solo. La Sardegna applaude e aspetta di vederlo al Festival.

