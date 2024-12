“TenòRap”a Bitti con Andrea Deplano e Gavino Murgia 

Per il terzo anno consecutivo si terrà a Bitti il festival musicale “TenòRap”, con l’esibizione di numerosi artisti di canto a tenore e jazz e con approfondimenti curati dai maggiori esperti dell’antica tradizione canora del centro Sardegna. Due gli appuntamenti: il 7 e il 28 dicembre alle ore 18.30 nel salone parrocchiale.

Nella prima serata, in calendario sabato alla vigilia della festività dell’Immacolata, l’esperto e studioso di canto a tenore Andrea Deplano condurrà e coordinerà i lavori della conferenza-concerto “Sonos e sensos” accompagnati dalle esibizioni del Tenore Remunnu ‘e Locu di Bitti, del Tenore Murales di Orgosolo, del Santa Maria di Ottana, del Santu Pretu di Loculi e dei ballerini dell’associazione locale Sa Bitha. L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire i recenti studi sull’antico canto dei pastori sardi. Il secondo appuntamento vedrà invece le performance artistiche del Tenore Vitzichesu di Bitti e dello straordinario musicista jazz, anche lui cantante a tenore, Gavino Murgia. Proprio la commistione e la sperimentazione tra questi due generi musicali accompagna da tempo l’esperienza artistica del jazzista nuorese, ormai superstar in tutto il mondo.

